11 февраля казанцы смогут бесплатно проверить свои тонометры

11 февраля казанцы могут поддержать Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» и бесплатно проверить исправность домашних тонометров.

Росстандарт напоминает о важности регулярной проверки бытовых тонометров на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты-метрологи испытательных центров Росстандарта бесплатно проверят приборы казанцев и дадут советы по пользованию и починке.

Так, в прошлом году в рамках акции в других регионах специалисты проверили около 3 тысяч тонометров, примерно 10% из них признали непригодными. Частая причина неверных показаний тонометров – нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов.

Благотворительная акция будет проходить 11 февраля с 9.00 до 17.00 в конференц-зале ЦСМ Татарстан по адресу: ул.Журналистов, 24.