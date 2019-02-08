В Казани среди диких уток на Булаке плавает домашняя?

«Затесался среди аборигенов» – озаглавила это видео автор. Абсолютно белую утку среди стаи привычных диких засняли на Булаке.

– Может, из зоопарка приплыла? – появились предположения.

Однако домашние утки – больше диких по размерам, а птичка на видео крупностью не отличается. Белые утки не первый раз удивляют жителей разных городов России и, например, Финляндии. Но утки-альбиносы довольно редкое явление.

Специалисты говорят, что у утки с такой мутацией родители вполне могли быть обычными. А никакой дискриминации по цвету в утиной среде нет, так что птичку не обидят соседи.

Белый окрас мешает альбиносам выживать в бесснежный период – они становятся легкой добычей хищников и охотников. А вот зимой – это, наоборот, преимущество.