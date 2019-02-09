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Made in Tatarstan: новый бренд спортивной одежды ALGA показали Минниханову

Cегодня, 10:37 422 14 Автор: prokazan.ru
Предприниматели доносят татарскую культуру через моду

Казанский бренд спортивной одежды ALGA накануне представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову накануне на совещании в Доме Правительства.

Речь о запуске производства спортивной одежды зашла в 2014 году. С тех пор созданную на заказ одежду ALGA использует более 300 спортивными команд, более 250 коммерческих организаций.

На сайте бренда algawear.ru пока представлены три категории – футболки, костюмы и жилеты. Одежда делится на мужскую, женскую и детскую. В дизайне используется геральдика Татарстана.

По словам соучредителя проекта, есть спрос на открытие филиалов в Мосвке и других регионах. Также планируются продажи в ОАЭ и Турции.

Рустам Минниханов оценил труд молодых предпринимателей, которые в том числе и с помощью слова ALGA продвигают татарскую культуру через современные направления в моде. 

– Концепция одежды ALGA позволяет каждому в независимости от национальности и вероисповедания стать частью одной большой семьи, для которой само слово « Алга» символизируется с Родиной, является родным и близким, – говорят сами бизнесмены. 

 

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комментарии

Горожанин
1
10 февраля 2019
10:59
Оруууу а дальше что ? алга - сила?
геррцог
17
10 февраля 2019
11:04
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
10 февраля 2019
11:11
Если одежда из Турции, интересно, что собственно производится. Шильдики или упаковка?
Горожанин
2
10 февраля 2019
11:14
Мало одежды что ли?
ашотик
2
10 февраля 2019
11:16
интиресна ана па хулялю сделана???
Горажанин
1
10 февраля 2019
11:21
Какой Алга! Артка татарский язык не смогли защитить!!
Горожанин
5
10 февраля 2019
11:22
Не правильные цвета . Чёрный, зелёный какой то шахидский . Надо белый, красный, зeленый.
Горожанин
6
10 февраля 2019
11:27
позорники -националисты... дебильную одежду будут продавать, но зато "впереди всей планеты"....чурбаны
Горожанин
1
10 февраля 2019
11:29
нашли чем хвастаться. лучший в СССР авиазавод угробили - превратили станцию техобслуживания самолётов...
Горажанин
21
10 февраля 2019
11:34
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
10 февраля 2019
11:51
Я понимаю от бриони там,или Zilli...я к такой дешевке даже бы не прикаснулся
Манштейн
1
10 февраля 2019
12:00
Под стулом))) Сами и носите черно-зеленый спортивный костюм за 10 тысяч, сшитый из хрен знает чего (наверняка ткань не топ качества), офигевая на солнце, когда за эти деньги и даже дешевле нормальная пума и найк торгуются. Видел в живую футболки алга за 2к - качество уровня а-ля ларек "рок-арсенал" в метро Кольца. Зато барс нашит, да. Осталось дождаться принудительных госзакупок этого тряпья и тогда точно станет понятно, что очередной сынуля удащливого при деле в пищевой цепочке.
Горожанин
1
10 февраля 2019
12:03
Короче эт самое = прекаснуца тачняк ни ахота карочи ! Но длия Козани самый зочот корочи - поцоны карочи эт самае хадить будуд карочи это самое !
В ответ на комментарий пользователя
Я понимаю от бриони там,или Zilli...я к такой дешевке даже бы не прикаснулся
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реальныйгерцог
3
10 февраля 2019
12:11
Ученые доказали что гомосексуальный секс улучшает мышление среди контрольной группы:так они наблюдали две контрольные группы шимпанзе в первой были одни самцы во второй с самцами былисамки первая группа нашла спрятаные бананы быстрее и получила поощрение. При этом в обоих группах стимулировали брачное поведение распыляя феромоны и воспроизводя брачные условия подопытных шмпанзе. Я всегда писал что женщины мешают сосредоточиться и мешают творчески мыслить еще задолго до этого эксперимента и я оказался прав в очередной раз:но ведь могли просто посмотреть мои записи и подумать логически
Манштейн
0
10 февраля 2019
12:24
Как что) Грант в поддержку нац культуры и молодого предпринимательства чеплашский, сайт заказали у местного студента за 2 вечера, эскиз пары костюмов какая-то одухотворенная творчески мамзель которой повезло с родителями отправила на швейную фабрику Турции, барсик вполне себе татарстанский нашит где только можно - все очень духовно, скрепоносно и инновационно. Почти как Иннополис. Если повезет и вложатся в пиар ждите четких пацанов в таких костюмах в каждом татмаке Казани и не менее четких пилоток малолетних в каждом ТЦ на лавочке.
В ответ на комментарий пользователя
Если одежда из Турции, интересно, что собственно производится. Шильдики или упаковка?
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