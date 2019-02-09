Made in Tatarstan: новый бренд спортивной одежды ALGA показали Минниханову

Казанский бренд спортивной одежды ALGA накануне представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову накануне на совещании в Доме Правительства.

Речь о запуске производства спортивной одежды зашла в 2014 году. С тех пор созданную на заказ одежду ALGA использует более 300 спортивными команд, более 250 коммерческих организаций.

На сайте бренда algawear.ru пока представлены три категории – футболки, костюмы и жилеты. Одежда делится на мужскую, женскую и детскую. В дизайне используется геральдика Татарстана.

По словам соучредителя проекта, есть спрос на открытие филиалов в Мосвке и других регионах. Также планируются продажи в ОАЭ и Турции.

Рустам Минниханов оценил труд молодых предпринимателей, которые в том числе и с помощью слова ALGA продвигают татарскую культуру через современные направления в моде.

– Концепция одежды ALGA позволяет каждому в независимости от национальности и вероисповедания стать частью одной большой семьи, для которой само слово « Алга» символизируется с Родиной, является родным и близким, – говорят сами бизнесмены.