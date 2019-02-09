Сегодня в Казани небольшой снег и гололедица на дорогах

Днем 10 февраля в Казани Облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами небольшой снег.
Ветер юго-западный умеренный.
Максимальная температура воздуха -3..-5˚.
На дорогах гололедица.
Днем 10 февраля в Казани Облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами небольшой снег.
Ветер юго-западный умеренный.
Максимальная температура воздуха -3..-5˚.
На дорогах гололедица.
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