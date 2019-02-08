В Казани прокуратура проверит сообщения о домогательствах педагога к ученицам

Прокуратура Казани начала проверку сообщений СМИ в отношении казанского педагога и тренера школьных команд по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Мужчину обвинили в том, что он несколько лет совращал подопечных учениц, передает «Новая газета».

Напомним, ранее мы писали о том, что подростки заявили о домогательствах со стороны учителя, якобы это происходило с 2013 по 2017 год, но, возможно, "продолжается все это не менее 10 лет". Первые случаи, по всей видимости, произошли, когда учитель "окончил педагогический университет и вышел на работу".

Сообщается, что директора учреждений, где работал учитель, не слышали о случаях домогательств и отзывались о нем, как о хорошем педагоге и тренере. В пресс-службе мэрии также заявили, что никаких жалоб не поступало.