Стало известно, в чем подозревают вновь задержанного аспиранта из Нижнекамска

25-летнего аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова вновь задержали. Его подозревают в поджоге офиса «Единой России». Как пишет ТАСС, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

- Следователи сегодня после следственных действий с моим подзащитным намерены выйти в Головинский районный суд с ходатайством об избрании Азату Мифтахову меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила адвокат нижнекамца.

Напомним, аспиранта задержали 1 февраля в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, которую нашли в Балашихе 11 января. При обыске в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.

7 февраля полиция Балашихи выпустила Мифтахова, так как следователи не собрали достаточно доказательств. Однако спустя час следователи вновь его задержали.