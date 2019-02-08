Стало известно, в чем подозревают вновь задержанного аспиранта из Нижнекамска

25-летнего аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова вновь задержали. Его подозревают в поджоге офиса «Единой России». Как пишет ТАСС, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
- Следователи сегодня после следственных действий с моим подзащитным намерены выйти в Головинский районный суд с ходатайством об избрании Азату Мифтахову меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила адвокат нижнекамца.
Напомним, аспиранта задержали 1 февраля в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, которую нашли в Балашихе 11 января. При обыске в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.
7 февраля полиция Балашихи выпустила Мифтахова, так как следователи не собрали достаточно доказательств. Однако спустя час следователи вновь его задержали.
комментарии
Потому что если признать что человек не виноват - то придется платить компенсацию и наказывать людоедов состряпавших на него дело и выбивавших из него "добровольные признания". А на это, сами понимаете, Государство Российское пойти ни в коем случае не может так как это в корне противоречит самой его сути.