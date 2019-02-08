В Казани около 20 тыс человек вышли на массовую гонку «Лыжня России-2019»

Сегодня в Казани состоялась ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019».

Старты всероссийских соревнований прошли на трех площадках. Сначала был дан старт в Горкинско-Ометьевском лесопарке, потом спортсмены пробежали по пойме реки Казанка по улице Гаврилова, а главный старт состоялся на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

Победителем VIP-забега на стадионе «Локомотив» стал заместитель руководителя аппарата кабмина РТ Сергей Коростелев

В мероприятии также приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.