В Свердловской области полицейские помогли замерзающему на трассе дальнобойщику из Казани, который вез груз из столицы Татарстана в Нижнюю Салду, передает портал obltv.ru.

Приехав раньше, мужчина решил остановиться на трассе и немного отдохнуть. Когда казанцец проснулся, то обнаружил, что машина заглохла. Понимая, что у него не получится завести грузовик в мороз (-34 градуса), дальнобойщик позвонил в службу спасения.

Более трех часов полицейские пытались помочь водителю, но потом приняли решение отбуксировать грузовик в теплый бокс.