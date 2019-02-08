В Татарстане в этом году отремонтируют 183 км дорог

В Татарстане в этом году планируют отремонтировать 183 км дорог федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавтодора».

- В республике планируется провести капитальный ремонт более 66,5 км федеральных трасс, а также выполнить устройство защитных слов еще на 65 км, - рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов, передает «Татар-информ».

Больше всего работы пройдут на трассе М-7 «Волга» - там будет отремонтировано 93,6 км дорог, проходящие через Зеленодольский, Рыбно-Слободской, Актанышский и Менделеевский районы республики.

Кроме того, начнется реконструкция на участке 735 – 743 км на границе с Чувашией в сторону Казани, а также реконструкция мостового перехода через Свиягу.