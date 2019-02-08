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Дельта

В Казани мужчина изрезал себя после неудачной кражи

Cегодня, 09:26 39 2 Автор: prokazan.ru

В Казани мужчина изрезал себя после неудачной попытки украсть алкоголь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе охранной компании «Дельта».

Инцидент произошел 7 февраля около 16.06. На место прибыли сотрудники «Дельты».

- Продавщица магазина рассказала, что один из посетителей пытался украсть алкоголь. Его попытались задержать, но мужчина в ответ начал резать себе руки, - рассказали в пресс-службе.

Одна из продавщиц попыталась задержать мужчину до приезда охранников, но тот ранил ее. Сообщается, что прибывшие также на место врачи обработали порезы у мужчины и женщины, а после передали дебошира в руки полицейским. 

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комментарии

Ревит
0
09 февраля 2019
09:33
За зарплату 15000 продавщица на смерть лезет, чтобы спасти алкоголь для коммерсанта, который платит ей зарплату
Горожанин
0
09 февраля 2019
10:09
Какой же это дебошир ,это крыса ,которая синьку украсть решила .
Афанас Нихренасибе
0
09 февраля 2019
10:17
Это был японец.Решил уерасть бутылку Сакэ но не получилось.Из за позора решил сделать себе харакири.

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