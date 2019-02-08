В Казани мужчина изрезал себя после неудачной кражи

В Казани мужчина изрезал себя после неудачной попытки украсть алкоголь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе охранной компании «Дельта».

Инцидент произошел 7 февраля около 16.06. На место прибыли сотрудники «Дельты».

- Продавщица магазина рассказала, что один из посетителей пытался украсть алкоголь. Его попытались задержать, но мужчина в ответ начал резать себе руки, - рассказали в пресс-службе.

Одна из продавщиц попыталась задержать мужчину до приезда охранников, но тот ранил ее. Сообщается, что прибывшие также на место врачи обработали порезы у мужчины и женщины, а после передали дебошира в руки полицейским.