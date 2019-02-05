Казань сегодня: студенты-патриоты и вынос порта из центра

ИЗ ЦЕНТРА КАЗАНИ МОГУТ УБРАТЬ ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ И ПОРТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на заседании комиссии поддержал перенос грузовых железнодорожных путей и грузового порта из центра Казани, сообщает пресс-служба правительства РТ.

- Участки, которые заняты сегодня этими производственными площадками, имеют серьезную инвестиционную привлекательность,— заявил он.

Для решение этого вопроса он предложил провести "совместное совещание со специалистами, в том числе с представителями РЖД".

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ: «Я ЗА ТО, ЧТОБЫ ВСЯ МЕДИЦИНА БЫЛА ЧАСТНОЙ»

Замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов накануне на встрече с предпринимателями в Казани рассказал, что мечтает о том, чтобы вся медицина в стране стала бы частной, это поспособствовало бы конкуренции. В пресс-службе Минздрава РТ также прокомментировали это заявление.

МИННИХАНОВ ПРИЗВАЛ ДЕЛАТЬ ИЗ СТУДЕНТОВ ПАТРИОТОВ: «КОГО МЫ ВОСПИТЫВАЕМ?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ректоров вузов усилить патриотическое воспитание студентов.

- Кого мы воспитываем? Патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из нашей страны?— цитирует "Коммерсант" его слова на встрече с ректорами, посвященной Дню российской науки.

Он заметил, что вузы, в частности, должны воспитывать студентов, поэтому в каждом высшем учебном заведении необходима должность проректора по воспитательной работе.

В АКСУБАЕВО ЗАКРЫЛИ РОДДОМ ИЗ-ЗА СМЕРТИ ПОСЛЕДНЕГО АКУШЕРА

В Аксубаево закрыли роддом после смерти единственного акушера - 43-летней Алсу Ключниковой-Габсалямовой, об этом сообщает "Реальное время".

Женщина скончалась в конце января, летом 2018 года у нее нашли злокачественную опухоль. Она лечилась и на работу ходила до последнего.

«ПУЩУ НА КОЛБАСУ»: ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЯ «ЗВЕРЕЮТ», А ВЫПУСКНИКИ-ПЕДАГОГИ БЕГУТ ИЗ ШКОЛ

На этой неделе в Казани разгорелся очередной школьный скандал. В Интернете появилась запись «орущей учительницы» 143 школы. Преподаватель кричит и унижает ученицу, которая плохо написала пробный ЕГЭ по математике. Фраза преподавателя, угрожавшего «пустить ребенка на колбасу» разошлась по СМИ и соцсетям. По словам родителей, проблема с этим педагогом – давняя.

Все ополчились на учителей, но каково самим педагогам? ProKazan.ru решил выяснить, почему молодые специалисты идут в школу с огнем в глазах, а спустя некоторое время бегут оттуда, не оглядываясь. Мы пообщались с тремя выпускниками казанских педагогических факультетов, которые мечтали работать в школе, но в итоге построили карьеру по-другому.