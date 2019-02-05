В Зеленодольске нашлась родня Куинджи, картину которого украли из Третьяковки

Две недели назад вся страна обсуждала громкую кражу в Третьяковской галерее. Картину Архипа Куинджи просто вынесли из музея на глазах посетителей. После случившегося в редакцию позвонил зеленодолец Равиль Сабельев, который рассказал, что его внук женился на... родственнице живописца.

Архип Куинджи родился в 1842 году в Мариуполе в семье грека-сапожника. Рисовать он любил с юных лет, но слава пришла не сразу. Айвазовский не брал Архипа в ученики. Зато потом полотна Куинджи покупали коллекционеры и члены императорской семьи.

– Мой прапрадедушка – племянник Архипа Куинджи, родился и вырос в Ленинграде, но в 1937 году его вместе с другими родственниками сослали в Сибирь, – рассказывает Ангелина. – После ссылки возвращаться в родные края не стал и перебрался в Казань.

Сейчас в Казани живет несколько потомков великого художника, но фамилию сохранили лишь четверо. В том числе и Ангелина, которая чуть ли не единственная в роду решила связать себя с творчеством. В столице Татарстана, например, она приняла участие в создании мозаичных картин в здании местной синагоги. Сейчас учится на дизайнера интерьеров.

Как признается Ангелина, фамилия не помогает, а доставляет массу неудобств.

– В художественной школе мне всегда казалось, что от меня ждут большего, чем от остальных, – рассказывает девушка. – Недавно поступила в КФУ, и меня преподаватели стали расспрашивать. Самый популярный вопрос от друзей: есть ли у нас в семье неизвестные работы Куинджи. Нет, конечно.

С недавних пор Ангелина живет в Зеленодольске. Пару лет назад приехала отдохнуть и познакомилась здесь с будущим мужем. Тимур Прохоров – радиофизик. После свадьбы между молодыми возник спор, какую фамилию брать.

– Думали даже сделать двойную, но в итоге решили оставить свои, – говорит Ангелина.

27 января произошло самое нелепое ограбление Третьяковской галереи. Мужчина вошел в зал, на глазах посетителей и работников музея снял картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» и скрылся. Все приняли его за сотрудника музея, а полиция и вовсе узнала о краже случайно, приехав из-за кражи шубы. Картину нашли и вернули, а похититель ждет суда.