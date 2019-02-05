В «Меге» опровергли закрытие магазина OBI

В казанской "Меге" не будет закрыт гипермаркет OBI, сообщили в пресс-службе IKEA в России.

По данным пресс-службы, информация о закрытии магазина недостоверна.

- У нас действующий контракт, и мы нацелены на долгосрочные отношения. Вместе с OBI мы постоянно работаем над созданием новых возможностей и улучшением покупательского опыта для посетителей, — цитирует представителя пресс-службы "Татар-информ".

Ранее стало известно, что в "Меге" будет перемещен магазин "Бахетле". "Вместе с "Мегой" мы нашли решение с более удобной для покупателя локацией вблизи выхода из магазина ИКЕА, где есть отдельная парковка и вход со стороны улицы Камалеева", - сообщили в "Бахетле".