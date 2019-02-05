В Казани осудили мужчину, который обстрелял обидчика подруги

В Казани осудили 36-летнего уроженца Высокогорского района, который обстрелял из травматического пистолета обидчика своей подруги, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент случился 25 октября 2017 года у дома по улице Космонавтов, перед этим подруга владельца пистолета на бытовой почве поругалась с пострадавшим. В результате мужчина несколько раз выстрелил в соперника из травматического пистолета.

- Мужчина получил ранения глаза и груди, причинившие его здоровью тяжкий вред. Ещё одна пуля попала в руку стоявшего рядом приятеля потерпевшего, которому причинен легкий вред, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 20 дней лишения свободы в колонии общего режима.