Казань сегодня: что на месте комбината «Здоровье» и сын активистки

СЫН АКТИВИСТКИ ПРОТИВ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СНЯТОЕ ИМ ИНТИМНОЕ ВИДЕО

В Казани накануне в ходе рассмотрения уголовного дела активистки Ольги Зиятдиновой, выступавшей против обязательного изучения татарского языка в школах, в суде выступил ее сын, снявший интимное видео с участием родителей. Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на адвоката Михаила Клюшкина.

- Сын рассказал, что услышал шум, зашел в комнату родителей и увидел мать и отца. Он включил камеру, чтобы снять происходящее и впоследствии показать им, что так себя вести нельзя. Мальчик сказал, что никто его не просил снимать видео и не втягивал в это, - сообщил ребенок.

Его мать во время допроса вывели, чтобы она не могла оказывать на него давление.

В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ ОТВЕТИЛИ НА СЛУХИ О ВИЗИТЕ ПУТИНА

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала сообщения о визите президента России Владимира Путина, который состоится 12 февраля, по ее словам, будет обсуждаться улучшение жилищных условий россиян.

В КАЗАНИ ДЕПУТАТЫ ОБРАТЯТСЯ В МОСКВУ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТИТЬ СТОЯНКУ АВТО БЕЗ НОМЕРОВ

Депутаты Госсовета Татарстана обратятся к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, чтобы тот запретил стоянку и остановку автомобилей без номеров, сообщила сегодня секретарь парламента Лилия Маврина на заседании.

- Подготовлено два обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Второе обращение по вопросу установления запрета на стоянку (остановку) транспортных средств без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственных стандартов номерами, - цитирует "Татар Информ" слова Мавриной.

В КАЗАНИ НА МЕСТЕ КОМБИНАТА «ЗДОРОВЬЕ» ПОСТРОЯТ 8-ЭТАЖНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В Казани на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности с участием президента РТ Рустама Минниханова одобрили проект строительства гостиничного комплекса на месте снесенного комбината "Здоровье", сообщается на сайте правительства РТ.

Высота здания вместе с подземным паркингом на 370 машино-мест составит 7—8 этажей, надземной части 5—6 этажей, всего там будут работать 46 работников.

ЭКС-ГЕНДИРЕКТОР КРУПНОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ТАТАРСТАНА ПОГИБ В ДТП

На Казанском тракте в Марий Эл в ДТП погиб бывший генеральный директор крупного сельхозпредприятия "Бирюли" Алмаз Минникаев, сообщает "Бизнес Online".

Накануне вечером на трассе столкнулись Toyota и Nissan, находящийся во втором автомобиле Алмаз Минникаев получил тяжелые травмы и скончался на месте. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.