В Казани девушка придумала изнасилование газовиком. Все из-за долга подруге

В Казани сегодня ночью студентка, проживающая в одном из домов по улице Даурской, рассказала, что ее изнасиловал некий мужчина, который представился сотрудником газовой службы, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам девушки, проживающей вместе с подругами, около полуночи в квартиру позвонил якобы сотрудник газовой службы, когда она открыла дверь, он ворвался туда и изнасиловал ее.

- Молодой человек среднего телосложения, до 30 лет, представился тем, что якобы проверяет счетчики, ударил ее, избил, проник в нее несколько раз, то есть контакт был, она укусила его за руку, - рассказала подруга пострадавшей девушки.

На место прибыли несколько экипажей полиции, но задержать нападавшего не удалось - он не попал ни на одну из семи видеокамер, он не оставил отпечатки, его не видели соседи, а специально обученная собака не брала след.

Когда жертве нападения сообщили о необходимости написать заявление, все резко изменилось - она призналась, что нападения не было, она все выдумала, чтобы не отдавать долг подруге, ведь денег у нее не было. Поскольку никаких заявлений девушка не писала, никакого наказания она не понесет.