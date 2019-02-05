В Казани чиновник из лени придумал 27 штрафов на торговца яйцами. На 84 тыс руб

В Казани будут судить главного специалиста отдела по вопросам общественной безопасности Администрации Кировского и Московского районов 37-летнего Олега Сайдашева, которого Следственный комитет обвинил в придумывании штрафов в отношении бизнесмена. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2017 году чиновник единожды оштрафовал 22-летнего парня, который торговал яйцами с автомобиля в запрещенном для этого месте. Затем обвиняемый, у которого остались паспортные данные торговца, с апреля по август 2018 года, не желая патрулировать территорию, составил еще 27 штрафов на сумму в 84 тыс рублей на него же.

Сам пострадавший не знал о штрафах, так как уведомления отправлялись по адресу его регистрации в Лаишевском районе, а сам он жил в Казани.

По данному факту было возбуждено дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "служебный подлог", свою вину чиновник полностью признал, дело направлено в суд.