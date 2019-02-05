Бюджет России может начать финансировать университет Иннополис

Университет Иннополиса может наполовину финансироваться из федерального бюджета, такую возможность обсудили президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Максим Акимов, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Согласно открытым данным, публикуемым университетом, текущий годовой бюджет вуза составляет 1 млрд 200 млн рублей. Половина этой суммы – спонсорские средства, что по своей сути является прецедентом в части ведения хозяйственной деятельности вуза, – сообщила Лилия Галимова.

При этом вуз должен получить в перспективе статус опорного по "Цифровой экономике".