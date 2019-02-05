В казанском «Салават Купере» заселили еще один дом

В восьмом квартале жилого района «Салават Купере» сегодня состоялось заселение дома №7, расположенного по улице Наиля Юсупова, 5а на 255 квартир. Обладателями своего жилья стали дети-сироты, врачи и ветераны.

Каждая квартира оборудована счетчиками электроэнергии, пожарными извещателями и фильтрами по очистке воды. Для удобства горожан параллельно во дворах домов идет строительство детских площадок. В этом году в «Салават Купере» планируют открыть новую школу и поликлинику.

Вторая очередь «Салават Купере» состоит из 10 домов 7-го и 8-го квартала на 2 924 квартиры.