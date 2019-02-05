Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Люди в городах с особым благоговением относятся к улицам, расположенным в непосредственном центре. Обычно там стоят красивые отреставрированные здания, в которых жили именитые горожане, на домах висят информационные таблички, и почти каждый день на этих улицах можно увидеть экскурсионные группы и туристические автобусы. Но, как мы знаем, история творилась не только в центре города, но и за его пределами. Точнее сказать - повсюду. Например, на улице Газовой, что сложилась островком между Суконной Слободой и Аметьево вкупе со 2-ой Газовой. Эти две маленькие улочки со странными названиями находятся, конечно, не в Дербышках, а все же поближе к центру города, но внимания и интереса не привлекают. Казалось бы. Но мы побывали на них, и теперь с уверенностью можем сказать - улицы Газовая и 2-ая Газовая - важная частица, образующая городское пространство.

Откуда взялось название?

В далекие времена, когда не было электричества, улицы освещались газовыми фонарями. Так же освещали и некоторые дома и квартиры. Газовая лампа представляла собой прибор, который производил свет благодаря сжиганию газообразного топлива (водород, метан, пропан, светильный или природный газ). Для снабжения городов газом создавали специализированные газовые заводы. Такой завод был и в Казани - он начал строиться в 1873 году близ Ометьево, на лугах, рядом с озером. Вскоре завод начал работать, и на улицах появилось более 1000 газовых фонарей, которые освещали город.

Источник фото: tatgencom.ru

Вследствие модернизации промышленности, завод постепенно видоизменялся, сначала став газо-бензольным, а потом - снабжая город обувной ваксой и сахарином. И в несколько лет после Великой Отечественной Войны завод оказался совсем ненужным и был закрыт. Теперь на его месте осталось всего несколько построек, которые сейчас - жилые дома.

Дома, оставшиеся со времен Газового завода

Кино во дворе на простыни и озеро для купания

Местный житель - Анатолий Смагин - родился и вырос на улице Газовой. Его воспоминания отлично дополняют историческую картину:

- Я живу здесь с самого рождения. С 1947 года. Раньше здесь бараки были – вот в бараках я жил. В послевоенное время тут жили в основном военные. Раньше во дворах кино показывали – растягивали простынь и крутили кинопроектор. Раньше тут озеро было. Ну или болото, кому как нравится. Во дворах между Газовой и 2-ой Газовой. А второе было вдоль дороги, где сейчас проспект Универсиады. Я вот купался там, когда мальчишкой был. А женщины из бараков стирали белье. Да-да, прямо такое озеро было. Раньше ведь воды в домах не было.

Жена Анатолия, Вера, живет на Газовой около 15 лет. Она тоже застала видоизменения улиц:

- Здесь квартиры давали заводским – раньше тут стояли двухэтажные корпуса. Когда метро начали строить, в деревянных домах все печки попадали. Поэтому все деревянные дома снесли, а на их месте построили новую дорогу.

Что было до преображения?

Перед Универсиадой Казань изо всех сил начали преображать. Не остались без внимания и обе Газовые. Сейчас здесь пролегает проспект Универсиады, практически все бараки и деревянные дома снесены, а те, что остались - претерпели внешние (к сожалению, не внутренние) метаморфозы.

Какого здесь жилось людям еще буквально лет семь назад, нам рассказала жительница Казани Рина Голубкова:

- Я жила на Газовой в 2012, мне тогда исполнилось 19 лет, и родители разрешили мне жить в квартире, которую раньше сдавали. И вот я впервые туда приехала – раньше там никогда не была. Сначала я заблудилась, потому что дороги толком не было вообще. Открыла дверь в подъезд – а там просто первый этаж разрушен, ступенек нет. Первым моим впечатлением от всего этого был откровенный шок.

- Как-то мы пошли гулять с друзьями, по дворам. И к нам привязался какой-то тип, то ли пьяный, то ли под наркотиками. Начал нести какой-то бред, очень грубил. Еле как от нас отстал. Соседи были очень шумные, постоянно скандалы. Как я знаю, наркотики варили сверху. У нас один раз кастрюля подгорела на плите – прибежали соседи с криками «опять вы наркоту варите» - этажом ошиблись. В подъезд как ни зайдешь – все время толпились подростки под чем-то. А вообще тут в основном жили люди среднего возраста, лет сорока, много спившихся.

Машина времени в нулевые

Сейчас Газовая, несмотря на улучшения и ремонты, все равно создает впечатление маленького пустыря посреди двух больших дорог - Универсиады и Павлюхина. Дома тут светлые, прохожих мало. Бродят мальчишки с переносной колонкой в руках - слушают рэп 2007 года и пугают ворон. На всю улицу - один современный "Эдельвейс" и куча однодверных магазинчиков "Продукты" на первых этажах домов. Много мусорок - и гигантская стройка на Спартаковской. Есть во всем этом прелесть нулевых.

Своими чувствами к этому маленькому обособленному району поделилась коренная горожанка, Вика Ахмадуллина:

- Я как-то вечером ходила в магазин. И ко мне привязались мальчишки, им по лет 10 было. Чем-то в меня кидали, дразнились. Как-то странно, потому что такую шпану нигде не видела. А так, если закрыть глаза на этот аспект, тут жить очень здорово. Во-первых, недалеко от центра, метро в пешей доступности. И место красивое – недалеко филармония, театр кукол.

- Когда ты в этих местах находишься, гуляешь, возникает ощущение, как будто ты – не скажу что в сказке, потому что гопники все портят – но там я чувствую вдохновение, мне туда хочется возвращаться. Хочется жить там, купить там квартиру. Не знаю, что там раньше находилось и что это вообще за место, но хочется там находиться. Мне это сложно объяснить. Какое-то есть такое чувство внутри.

Домашнее настроение и дом из розового кирпича

Улица Газовая определенно выпадает из разряда обычных улиц. Здесь время словно идет по какому-то своему ритму и темпу. Тебе сразу не хочется никуда торопиться. Обязательно хочется зайти в один из многих продуктовых магазинов, чем-то перекусить или просто посмотреть в окна. И такие ощущения возникают не только у нас. Полина Ившина рассказала о своих впечатлениях об этих улицах:

- Впервые на Газовой я оказалась примерно полтора года назад. На 2-ой Газовой находится офис, где я работаю, поэтому по этим улицам я хожу очень часто. Они мне нравится, потому что она тихие и спокойные, несмотря на то, что находятся довольно близко к центру. Идешь по шумной Павлюхина – и сворачиваешь на такую «домашнюю» Газовую.

Полина работает на 2-ой Газовой и бывает на этих улицах очень часто

- Тут, на Газовой, есть дом. Он из розового кирпича. И он потрясающий. Старый, трехэтажный. У него очень интересные балконы, причем какие-то балконы встроены в сам дом, а какие-то – выступающие. Но самое главное – что он из розового кирпича. И мне сразу вспоминается цитата из «Маленького принца». Я помню хорошо эту фразу. Все-таки это очень красивый дом!

«Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»



Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Вкусные кафе со странными названиями

У вас никогда не возникало ощущения, что еда в милых и скромных местечках, встреченных где-нибудь по пути, случайно, бывает гораздо вкуснее той, что в местах, куда поход был заранее запланирован или в очень дорогих и популярных заведениях? Именно на таких улицах, как Газовая, можно встретить такие местечки - чистые, убранные и очень аппетитные. Полина рассказала нам об одном таком кафе:

- На Газовой есть шаурмечная, называется «Мускус». Там очень вкусная вегетарианская шаурма. Вместо мяса туда добавляют грибы и картошку фри – получается такая смесь гироса и шаурмы. И мы на работе все ее очень любим. И в перерывы ходим. Но «Мускус» - мусульманское заведение, и по пятницам в полдень они закрываются и идут в близлежащую мечеть. Это очень необычно. И здорово!

Как оказалось, и раньше тут было место, в котором можно было утолить голод. Его нам, предавшись воспоминаниям, расхвалила местная жительница:

- Было вот здесь кафе «Стрелка». Очень даже хорошее. Всё там было. Можно было всегда прийти покушать, и с собой забрать. Туда раньше все ходили, кто тут рядом жил. И даже раньше тут институт был, от завода КМЗ, все работники, и студенты ходили сюда. А почему «Стрелка» называется – даже не знаю. С каких пор там ремонт уже длится – конца и краю ему не видно, а что на этом месте откроется - так и неизвестно.

События из жизни улиц

Часто бывает так, что люди не обращают внимания на мелочи. А ведь из мелочей складывается наша жизнь. Не из глобальных мыслей, не из великих деяний, а из рутинных, на первый взгляд, дел, мыслей и замечаний. Полина - из тех, кто обращает внимания на мелочи. Она дополнила общую картину улиц удивительными деталями, интерпретировать которые вы можете на свой лад:

- Район этих улиц – очень странный. Например, по дороге в офис есть пустырь, и одно время посреди него стояло кресло – прямо в центре, ровно так. Это было похоже на кадр из какого-нибудь артхаусного фильма: пустырь, кресло, и все. А как-то раз мы с коллегами возвращались с работы, и просто посреди пешеходного тротуара стоял стул. Просто стоял – и никого рядом нет. И не где-нибудь с краю или возле мусорки, а просто по середине.

Фотография из архива Полины, с запечатленным стулом посреди дороги

- Здесь очень много животных. Есть в одном доме окошко на первом этаже – там живут три кота. И каждый раз, когда проходишь мимо, они провожают тебя презрительным взглядом. Еще тут есть собака, вроде бы лабрадор, у нее на ошейнике бирка с именем – ее зовут Фюрер. Вообще, здесь очень много собак, и больших, и маленьких, и все тут с ними гуляют. Они очень классные.

- Недавно на 2-ой Газовой расширили парковку. Приехали дорожники, расширили ее, поставили хороший бордюр. А потом через пару недель вернулись и все сломали. И сделали заново – еще пошире. Очень по-русски. А один раз приехали делать клумбы: большой грузовик выгрузил землю и ударил по фонарному столбу. И этот фонарный столб чуть не упал. А потом в течение нескольких дней приходили люди с пакетами, собирали землю, которую высыпал грузовик и незаметно скрывались. Я много интересного наблюдаю в окно своего офиса!

Развиваем чувство прекрасного

Казанцы умеют чувствовать прекрасное! Ведь это настоящее искусство - увидеть в старом, безобразном или совершенно обыкновенном - чудо. Теперь для нас Газовая и 2-ая Газовая стали особенными - как были особенными для горожан - и, как мы надеемся, стали особенными для наших читателей.