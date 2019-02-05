Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

16:00, сегодня
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые
16:32, сегодня
В Набережных Челнах за рублем грузовика скончался дальнобойщик
16:18, сегодня
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
15:59, сегодня
В Казани на месте комбината «Здоровье» построят 8-этажный гостиничный комплекс
19:05, 05.02.2019
Где купить новую квартиру: обзор казанских жилых комплексов
15:20, сегодня
В Казани чиновник из лени придумал 27 штрафов на торговца яйцами. На 84 тыс руб
15:19, сегодня
В Набережных Челнах задержали москвича с крупной партией наркотиков
14:51, сегодня
В Казани депутаты обратятся в Москву, чтобы запретить стоянку авто без номеров
08:00, 05.02.2019
«Финжир» дает возможность казанцам приумножить свои доходы
14:49, сегодня
В Нижнекамске из-за колеи на дороге машину выбросило на остановку
14:16, сегодня
В Казани отказались возбуждать дело на водителя, насмерть сбившего женщину
14:00, сегодня
Бюджет России может начать финансировать университет Иннополис
13:59, сегодня
Полиция освободила нижнекамца, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
13:39, сегодня
В Татарстане части тела пропавшей женщины нашли в разных пакетах
12:47, сегодня
В казанском «Салават Купере» заселили еще один дом
12:29, сегодня
В Челнах уборщица поликлиники протирала столы в грязных перчатках
12:01, сегодня
В Казани из детсада эвакуировали свыше 100 человек
11:21, сегодня
На улице Карбышева Nissan опрокинулся после ДТП
10:59, сегодня
В казанском Кремле ответили на слухи о визите Путина
10:36, сегодня
Казанский пороховой завод купит три Toyota Camry
10:19, сегодня
В Казани после смерти дочери активистки пройдет марш «материнского гнева»
10:15, сегодня
«Мой Билайн»: новый интерфейс и бонусы за любые покупки
10:13, сегодня
В РФ осудили экс-депутата, который шесть раз выстрелил в голову крестного отца
10:03, сегодня
Сын активистки против татарского языка прокомментировал снятое им интимное видео
09:40, сегодня
В России полностью исчезнут дачи
09:29, сегодня
Экс-гендиректор крупного сельхозпредприятия из Татарстана погиб в ДТП
09:12, сегодня
В Челнах активиста оштрафовали за баннер против президента
09:03, сегодня
В Казани пройдет массовая «облава» на водителей автобусов
19:42, 06.02.2019
Казань сегодня: смерть в фуре на путях и вторая ветка метро
17:38, 06.02.2019
В Нижнекамске скончался первый директор шинного завода Николай Зеленов
17:30, 06.02.2019
Назад в СССР: в Казани пенсионерам предлагают пенсию в 850 тысяч рублей в месяц
17:12, 06.02.2019
В Набережных Челнах нашли пропавшего 22-летнего парня
17:06, 06.02.2019
Главный онколог Татарстана объяснил деление на «славянский» и «татарский» рак
16:31, 06.02.2019
В Татарстане мужчина битой проломил череп незнакомцу
16:28, 06.02.2019
Верховный суд РФ признал недействительной схему по мусоросжигательному заводу
16:05, 06.02.2019
В Казани объявили в розыск стрелка Порохового завода
16:03, 06.02.2019
СМИ: мужчины, найденные в сгоревшей маршрутке в Магнитогорске, были застрелены
15:33, 06.02.2019
В Набережных Челнах суд признал фан-клуб «Камаза» экстремистской организацией
15:21, 06.02.2019
В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре нашли повешенного водителя
14:53, 06.02.2019
Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек
14:28, 06.02.2019
В соседней республике голодные свиньи насмерть загрызли свою хозяйку
14:03, 06.02.2019
Билайн ускорил мобильный интернет для жителей самого крупного района Казани
14:02, 06.02.2019
В Нижнекамске осудили мужчину, который до смерти избил любовницу
13:44, 06.02.2019
Под Казанью у Волги закопали 80 тонн протухшего куриного мяса? СК проверит
13:00, 06.02.2019
В Казани сняли на видео, как водитель «Лады» врезается в ограждение Миллениума
12:32, 06.02.2019
Россиянка пыталась вывезти за границу в нижнем белье бриллианты на 8 млн рублей
11:59, 06.02.2019
СМИ: межрегиональные автобусные перевозки могут приостановить из-за штрафов
11:59, 06.02.2019
В Татарстане откажутся от бумажных постановлений ГИБДД и квитанций ЖКХ
11:07, 06.02.2019
Стала известна еще одна жертва мужчины с ножом из Дербышек
10:45, 06.02.2019
В Челнах сотрудники ГИБДД помогли потушить «Газель», которая загорелась на мосту
10:34, 06.02.2019
Строительство второй ветки метро Казани начнется до лета
10:19, 06.02.2019
Прокуратура Челнов потребовала закрыть в соцсетях группу с пропагандой АУЕ
10:06, 06.02.2019
Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз потребовал от клуба 64 млн рублей
09:53, 06.02.2019
В Челнах ночью в «VIP сауне» чуть не сгорели посетители
09:32, 06.02.2019
В Казани изменилась схема движения транспорта на Танковом кольце
09:27, 06.02.2019
Нижнекамец три года осквернял могилу знакомого, сваливая на нее отходы
09:09, 06.02.2019
В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных
19:45, 05.02.2019
Казань сегодня: очищение от бездомных и принуждение к сексу учителем
19:05, 05.02.2019
Где купить новую квартиру: обзор казанских жилых комплексов
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
18:00, 05.02.2019
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
17:51, 05.02.2019
Министр информатизации РТ предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКХ
17:12, 05.02.2019
В Татарстане ожидается усиление метели
17:10, 05.02.2019
В Набережных Челнах разыскивают молодого парня
16:36, 05.02.2019
Минниханова попросили создать в университете Иннополиса военную кафедру
16:09, 05.02.2019
На теле нижнекамца, задержанного за изготовление взрывчатки, нашли следы пыток
15:56, 05.02.2019
В Казани заключили контракт на первый участок второй линии метро
15:34, 05.02.2019
Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?
15:00, 05.02.2019
Прокуратура проверит школу Казани, где учительница назвала ученицу дурой
14:45, 05.02.2019
В МВД заявили, что критиковавший Ирину Волк челнинский участковый — фейк
14:35, 05.02.2019
Казанского педагога обвинили в принуждении к сексу учениц. Он подает в суд
14:01, 05.02.2019
Дизайнер Артемий Лебедев о станции «Дубравная»: «Лютейший шлак из тридемакса»
13:27, 05.02.2019
Метшин о ситуации с автобусами города: «Все, что можем, мы делаем»
12:58, 05.02.2019
В Казани на два с половиной месяца перекрыли часть улицы Спартаковская
11:51, 05.02.2019
В Татарстане осудили девушку, спаивавшую 15-летнюю знакомую
11:03, 05.02.2019
В Казани фура перекрыла трамвайные пути
10:40, 05.02.2019
В Татарстане водитель «Нивы» врезался в пожарного на «МАЗе» и погиб
10:27, 05.02.2019
В Татарстане хирург вырезал пациенту часть кишечника почти без разрезов
Саша Гром

Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Cегодня, 16:00 98 4
Элина Касимова
Изучаем городское пространство вместе с его жителями

Люди в городах с особым благоговением относятся к улицам, расположенным в непосредственном центре. Обычно там стоят красивые отреставрированные здания, в которых жили именитые горожане, на домах висят информационные таблички, и почти каждый день на этих улицах можно увидеть экскурсионные группы и туристические автобусы. Но, как мы знаем, история творилась не только в центре города, но и за его пределами. Точнее сказать - повсюду. Например, на улице Газовой, что сложилась островком между Суконной Слободой и Аметьево вкупе со 2-ой Газовой. Эти две маленькие улочки со странными названиями находятся, конечно, не в Дербышках, а все же поближе к центру города, но внимания и интереса не привлекают. Казалось бы. Но мы побывали на них, и теперь с уверенностью можем сказать - улицы Газовая и 2-ая Газовая - важная частица, образующая городское пространство.

Откуда взялось название?

В далекие времена, когда не было электричества, улицы освещались газовыми фонарями. Так же освещали и некоторые дома и квартиры. Газовая лампа представляла собой прибор, который производил свет благодаря сжиганию газообразного топлива (водород, метан, пропан, светильный или природный газ). Для снабжения городов газом создавали специализированные газовые заводы. Такой завод был и в Казани - он начал строиться в 1873 году близ Ометьево, на лугах, рядом с озером. Вскоре завод начал работать, и на улицах появилось более 1000 газовых фонарей, которые освещали город.

Источник фото: tatgencom.ru

Вследствие модернизации промышленности, завод постепенно видоизменялся, сначала став газо-бензольным, а потом - снабжая город обувной ваксой и сахарином. И в несколько лет после Великой Отечественной Войны завод оказался совсем ненужным и был закрыт. Теперь на его месте осталось всего несколько построек, которые сейчас - жилые дома.

Дома, оставшиеся со времен Газового завода

Кино во дворе на простыни и озеро для купания

Местный житель - Анатолий Смагин - родился и вырос на улице Газовой. Его воспоминания отлично дополняют историческую картину:

- Я живу здесь с самого рождения. С 1947 года. Раньше здесь бараки были – вот в бараках я жил. В послевоенное время тут жили в основном военные. Раньше во дворах кино показывали – растягивали простынь и крутили кинопроектор. Раньше тут озеро было. Ну или болото, кому как нравится. Во дворах между Газовой и 2-ой Газовой. А второе было вдоль дороги, где сейчас проспект Универсиады. Я вот купался там, когда мальчишкой был. А женщины из бараков стирали белье. Да-да, прямо такое озеро было. Раньше ведь воды в домах не было.

Жена Анатолия, Вера, живет на Газовой около 15 лет. Она тоже застала видоизменения улиц:

- Здесь квартиры давали заводским – раньше тут стояли двухэтажные корпуса. Когда метро начали строить, в деревянных домах все печки попадали. Поэтому все деревянные дома снесли, а на их месте построили новую дорогу.

Что было до преображения?

Перед Универсиадой Казань изо всех сил начали преображать. Не остались без внимания и обе Газовые. Сейчас здесь пролегает проспект Универсиады, практически все бараки и деревянные дома снесены, а те, что остались - претерпели внешние (к сожалению, не внутренние) метаморфозы.

Какого здесь жилось людям еще буквально лет семь назад, нам рассказала жительница Казани Рина Голубкова:

- Я жила на Газовой в 2012, мне тогда исполнилось 19 лет, и родители разрешили мне жить в квартире, которую раньше сдавали. И вот я впервые туда приехала – раньше там никогда не была. Сначала я заблудилась, потому что дороги толком не было вообще. Открыла дверь в подъезд – а там просто первый этаж разрушен, ступенек нет. Первым моим впечатлением от всего этого был откровенный шок.

- Как-то мы пошли гулять с друзьями, по дворам. И к нам привязался какой-то тип, то ли пьяный, то ли под наркотиками. Начал нести какой-то бред, очень грубил. Еле как от нас отстал. Соседи были очень шумные, постоянно скандалы. Как я знаю, наркотики варили сверху. У нас один раз кастрюля подгорела на плите – прибежали соседи с криками «опять вы наркоту варите» - этажом ошиблись. В подъезд как ни зайдешь – все время толпились подростки под чем-то. А вообще тут в основном жили люди среднего возраста, лет сорока, много спившихся.

Машина времени в нулевые

Сейчас Газовая, несмотря на улучшения и ремонты, все равно создает впечатление маленького пустыря посреди двух больших дорог - Универсиады и Павлюхина. Дома тут светлые, прохожих мало. Бродят мальчишки с переносной колонкой в руках - слушают рэп 2007 года и пугают ворон. На всю улицу - один современный "Эдельвейс" и куча однодверных магазинчиков "Продукты" на первых этажах домов. Много мусорок - и гигантская стройка на Спартаковской. Есть во всем этом прелесть нулевых. 

Своими чувствами к этому маленькому обособленному району поделилась коренная горожанка, Вика Ахмадуллина:

- Я как-то вечером ходила в магазин. И ко мне привязались мальчишки, им по лет 10 было. Чем-то в меня кидали, дразнились. Как-то странно, потому что такую шпану нигде не видела. А так, если закрыть глаза на этот аспект, тут жить очень здорово. Во-первых, недалеко от центра, метро в пешей доступности. И место красивое – недалеко филармония, театр кукол.

- Когда ты в этих местах находишься, гуляешь, возникает ощущение, как будто ты – не скажу что в сказке, потому что гопники все портят – но там я чувствую вдохновение, мне туда хочется возвращаться. Хочется жить там, купить там квартиру. Не знаю, что там раньше находилось и что это вообще за место, но хочется там находиться. Мне это сложно объяснить. Какое-то есть такое чувство внутри.

Домашнее настроение и дом из розового кирпича

Улица Газовая определенно выпадает из разряда обычных улиц. Здесь время словно идет по какому-то своему ритму и темпу. Тебе сразу не хочется никуда торопиться. Обязательно хочется зайти в один из многих продуктовых магазинов, чем-то перекусить или просто посмотреть в окна. И такие ощущения возникают не только у нас. Полина Ившина рассказала о своих впечатлениях об этих улицах:

 - Впервые на Газовой я оказалась примерно полтора года назад. На 2-ой Газовой находится офис, где я работаю, поэтому по этим улицам я хожу очень часто. Они мне нравится, потому что она тихие и спокойные, несмотря на то, что находятся довольно близко к центру. Идешь по шумной Павлюхина – и сворачиваешь на такую «домашнюю» Газовую.

Полина работает на 2-ой Газовой и бывает на этих улицах очень часто

 - Тут, на Газовой, есть дом. Он из розового кирпича. И он потрясающий. Старый, трехэтажный. У него очень интересные балконы, причем какие-то балконы встроены в сам дом, а какие-то – выступающие. Но самое главное – что он из розового кирпича. И мне сразу вспоминается цитата из «Маленького принца». Я помню хорошо эту фразу. Все-таки это очень красивый дом!

«Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Вкусные кафе со странными названиями

У вас никогда не возникало ощущения, что еда в милых и скромных местечках, встреченных где-нибудь по пути, случайно, бывает гораздо вкуснее той, что в местах, куда поход был заранее запланирован или в очень дорогих и популярных заведениях? Именно на таких улицах, как Газовая, можно встретить такие местечки - чистые, убранные и очень аппетитные. Полина рассказала нам об одном таком кафе:

 - На Газовой есть шаурмечная, называется «Мускус». Там очень вкусная вегетарианская шаурма. Вместо мяса туда добавляют грибы и картошку фри – получается такая смесь гироса и шаурмы. И мы на работе все ее очень любим. И в перерывы ходим. Но «Мускус» - мусульманское заведение, и по пятницам в полдень они закрываются и идут в близлежащую мечеть. Это очень необычно. И здорово!

Как оказалось, и раньше тут было место, в котором можно было утолить голод. Его нам, предавшись воспоминаниям, расхвалила местная жительница:

 - Было вот здесь кафе «Стрелка». Очень даже хорошее. Всё там было. Можно было всегда прийти покушать, и с собой забрать. Туда раньше все ходили, кто тут рядом жил. И даже раньше тут институт был, от завода КМЗ, все работники, и студенты ходили сюда. А почему «Стрелка» называется – даже не знаю. С каких пор там ремонт уже длится – конца и краю ему не видно, а что на этом месте откроется - так и неизвестно.

События из жизни улиц

Часто бывает так, что люди не обращают внимания на мелочи. А ведь из мелочей складывается наша жизнь. Не из глобальных мыслей, не из великих деяний, а из рутинных, на первый взгляд, дел, мыслей и замечаний. Полина - из тех, кто обращает внимания на мелочи. Она дополнила общую картину улиц удивительными деталями, интерпретировать которые вы можете на свой лад:

- Район этих улиц – очень странный. Например, по дороге в офис есть пустырь, и одно время посреди него стояло кресло – прямо в центре, ровно так. Это было похоже на кадр из какого-нибудь артхаусного фильма: пустырь, кресло, и все. А как-то раз мы с коллегами возвращались с работы, и просто посреди пешеходного тротуара стоял стул. Просто стоял – и никого рядом нет. И не где-нибудь с краю или возле мусорки, а просто по середине.

Фотография из архива Полины, с запечатленным стулом посреди дороги

- Здесь очень много животных. Есть в одном доме окошко на первом этаже – там живут три кота. И каждый раз, когда проходишь мимо, они провожают тебя презрительным взглядом. Еще тут есть собака, вроде бы лабрадор, у нее на ошейнике бирка с именем – ее зовут Фюрер. Вообще, здесь очень много собак, и больших, и маленьких, и все тут с ними гуляют. Они очень классные.

- Недавно на 2-ой Газовой расширили парковку. Приехали дорожники, расширили ее, поставили хороший бордюр. А потом через пару недель вернулись и все сломали. И сделали заново – еще пошире. Очень по-русски. А один раз приехали делать клумбы: большой грузовик выгрузил землю и ударил по фонарному столбу. И этот фонарный столб чуть не упал. А потом в течение нескольких дней приходили люди с пакетами, собирали землю, которую высыпал грузовик и незаметно скрывались. Я много интересного наблюдаю в окно своего офиса!

Развиваем чувство прекрасного

Казанцы умеют чувствовать прекрасное! Ведь это настоящее искусство - увидеть в старом, безобразном или совершенно обыкновенном - чудо.  Теперь для нас Газовая и 2-ая Газовая стали особенными - как были особенными для горожан - и, как мы надеемся, стали особенными для наших читателей.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова
Неизвестная Казань: квартал на Декабристов, который меняли война и Сталин
Адмиралтейская Слобода. Часть 2: как самый промышленный район Казани теперь лежит в руинах
Казань 10 лет назад: взрыв дома, теракты на день республики и смерть мальчика в аквапарке
Адмиралтейская слобода: как самый оживленный район Казани превратился в «город-призрак»
Как в Казани волонтеры спасают деревянные дома, которые поджигают по восемь раз
На улице Галиаскара Камала появились новые граффити
К столетию Татарстана в Интернете появился сайт с архивными документами о республике
Лестницу в Ленинском саду пообещали отремонтировать до августа
Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция
Казань накануне революции: хлеб по карточкам, «дембель» под запретом и дома-решето
Пятилетние обещания: почему дома Щетинкина на Баумана остались в разрушенном состоянии?
Где живут казанцы: столетний деревянный дом на Волкова
Гражданская авиация в Казани за 100 лет: от 8-местного К-5 до крупнейшего самолета в мире
Чудо в Казани: 64 года назад самолет с отказавшими двигателями сел на Волгу
Казань Сергея Королева: от сталинской «шарашки» до начала пути к звездам
Юный Горький в Казани: от разгрузки барж и неудачной любви до «духовного рождения»
Показать больше...

комментарии

Шамиль
1
07 февраля 2019
16:21
Нет комментариев к данной публикации (потому, что публикация бред. Руссишь срач ми все знаем. Рашка - это есть рашка. Енто не Чикаго)
Горожанин
0
07 февраля 2019
16:42
Русиш срач в комментах к плохим статьям, а не в рашке
В ответ на комментарий пользователя
Нет комментариев к данной публикации (потому, что публикация бред. Руссишь срач ми все знаем. Рашка - это есть рашка. Енто не Чикаго)
Развернуть
Горожанин
0
07 февраля 2019
16:44
Там вообще-то какая-то мечеть и бородатые кругом ходят.
Горожанин
0
07 февраля 2019
16:51
А стулом скорее всего открытый люк обозначили. Когда люк закрыли, стул просто рядом поставили. Вон он на фото, за девушкой.
Горожанин
0
07 февраля 2019
16:55
Там в одном месте дорогу похоже расширяли, асфальт положили, а старый столб посреди дороги остался, в кромешной тьме. Экстремально так получилось.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2227 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2657 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов

ProKazan.ru узнал, как вернуть себе красивую улыбку

01.02.2019

12:40

Новости Челнов
В Набережных Челнах задержали москвича с крупной партией наркотиков

07.02.2019

15:19

1

В Челнах уборщица поликлиники протирала столы в грязных перчатках

07.02.2019

12:29

1

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
105 5
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

1589 28
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
808 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2857 80
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
875 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1409 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
4754 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3624 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»