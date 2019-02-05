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Казань сегодня: смерть в фуре на путях и вторая ветка метро

Cегодня, 19:42 64 0 Автор: prokazan.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО КАЗАНИ НАЧНЕТСЯ ДО ЛЕТА

В Казани до лета начнется строительство второй ветки метро, сообщил глава "Казметрострой" Марат Рахимов.

- На днях привезем щит на площадку, из Москвы. Нужно будет выполнить небольшой ремонт его, подготовку. Кольца на заводе готовятся, порядка 500 колец изготовлено. Нужно иметь достаточный запас, чтобы не стоять во время проходки, не терять скорость, - цитирует "Татар Информ" слова Рахимова.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА МУЖЧИНЫ С НОЖОМ ИЗ ДЕРБЫШЕК

Стала известна еще одна жертва нападавшего в Дербышках на женщин 43-летнего мужчины, ей оказалась 20-летняя девушка, информацию подтвердил источник портала.

Нападение случилось в тот же день, что и другие нападения - 25 января около 15:25.

- У пострадавшей на улице Тополевая некий мужчина потребовал деньги под угрозой ножа, девушке удалось отбиться. Пострадавшая обратилась в полицию уже после того, как стало известно о задержании подозреваемого, - сообщили ProKazan.ru.

ПОД КАЗАНЬЮ У ВОЛГИ ЗАКОПАЛИ 80 ТОНН ПРОТУХШЕГО КУРИНОГО МЯСА? СК ПРОВЕРИТ

В Татарстане Следственный комитет проверит информацию, что работники зеленодольского мясокомбината "Даль-Кама" закопали во дворе 80 тонн испорченного куриного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Летом 2018 года в результате поломки холодильного оборудования испортилось 80 тонн куриного мяса, которое было закопано во дворе предприятия в 100 метрах от берега реки Волги, - сообщили следователи.

В КАЗАНИ В ОПРОКИНУВШЕЙСЯ НА ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ ФУРЕ НАШЛИ ПОВЕШЕННОГО ВОДИТЕЛЯ

В Казани в опрокинувшейся на трамвайные пути фуре Freightliner нашли повешенным 51-летнего водителя, информацию подтвердил источник портала.

ДТП, напомним, случилось накануне рано утром, фура вылетела с дороги и врезалась в столб. Водитель фуры не пострадал, по его словам, он уснул за рулем. Примерно через 12 часов в 15:00 водителя нашли повешенным в кабине грузовика, перед этим он позвонил родственникам в Мордовию и сообщил, что его дела плохи.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СХЕМУ ПО МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ

Верховный суд России признал территориальную схему республики по обращению с отходами недействующей в части строительства мусоросжигательный завода, перед этим Кабмин Татарстана подал жалобу по поводу решения Верховного суда РТ.

Ранее стало известно, что власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани. Она будет представлена в этом году. Предложения и замечания принимаются до 18 февраля в письменном виде в канцелярии министерства, а также по электронной почте terrshema@tatar.ru. Сейчас проект территориальной схемы размещен на официальном сайте Минстроя РТ в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство" — "Обращение с отходами".

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