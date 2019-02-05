Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

10:34, сегодня
Строительство второй ветки метро Казани начнется до лета
13:00, сегодня
В Казани сняли на видео, как водитель «Лады» врезается в ограждение Миллениума
12:32, сегодня
Россиянка пыталась вывезти за границу в нижнем белье бриллианты на 8 млн рублей
11:59, сегодня
СМИ: межрегиональные автобусные перевозки могут приостановить из-за штрафов
08:00, 05.02.2019
«Финжир» дает возможность казанцам приумножить свои доходы
11:59, сегодня
В Татарстане откажутся от бумажных постановлений ГИБДД и квитанций ЖКХ
11:07, сегодня
Стала известна еще одна жертва мужчины с ножом из Дербышек
10:45, сегодня
В Челнах сотрудники ГИБДД помогли потушить «Газель», которая загорелась на мосту
10:19, сегодня
Прокуратура Челнов потребовала закрыть в соцсетях группу с пропагандой АУЕ
10:06, сегодня
Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз потребовал от клуба 64 млн рублей
09:53, сегодня
В Челнах ночью в «VIP сауне» чуть не сгорели посетители
09:32, сегодня
В Казани изменилась схема движения транспорта на Танковом кольце
09:27, сегодня
Нижнекамец три года осквернял могилу знакомого, сваливая на нее отходы
09:09, сегодня
В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для заключенных
19:45, 05.02.2019
Казань сегодня: очищение от бездомных и принуждение к сексу учителем
19:05, 05.02.2019
Где купить новую квартиру: обзор казанских жилых комплексов
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
18:00, 05.02.2019
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
17:51, 05.02.2019
Министр информатизации РТ предложил отказаться от бумажных квитанций за ЖКХ
17:12, 05.02.2019
В Татарстане ожидается усиление метели
17:10, 05.02.2019
В Набережных Челнах разыскивают молодого парня
16:36, 05.02.2019
Минниханова попросили создать в университете Иннополиса военную кафедру
16:09, 05.02.2019
На теле нижнекамца, задержанного за изготовление взрывчатки, нашли следы пыток
15:56, 05.02.2019
В Казани заключили контракт на первый участок второй линии метро
15:34, 05.02.2019
Главный шариатский судья РТ: зачем ребенка называть Данис, в переводе «отход»?
15:00, 05.02.2019
Прокуратура проверит школу Казани, где учительница назвала ученицу дурой
14:45, 05.02.2019
В МВД заявили, что критиковавший Ирину Волк челнинский участковый — фейк
14:35, 05.02.2019
Казанского педагога обвинили в принуждении к сексу учениц. Он подает в суд
14:01, 05.02.2019
Дизайнер Артемий Лебедев о станции «Дубравная»: «Лютейший шлак из тридемакса»
13:27, 05.02.2019
Метшин о ситуации с автобусами города: «Все, что можем, мы делаем»
13:19, 05.02.2019
Учитель из Челнов потребовал наказать полицейских, которые преследовали его
12:58, 05.02.2019
В Казани на два с половиной месяца перекрыли часть улицы Спартаковская
11:59, 05.02.2019
Россиян избавят от «поверочного рабства» со счетчиками воды
11:51, 05.02.2019
В Татарстане осудили девушку, спаивавшую 15-летнюю знакомую
11:28, 05.02.2019
Соцсети: в Челнах неизвестные расстреляли зал прощаний «Небеса»
11:03, 05.02.2019
В Казани фура перекрыла трамвайные пути
10:40, 05.02.2019
В Татарстане водитель «Нивы» врезался в пожарного на «МАЗе» и погиб
10:27, 05.02.2019
В Татарстане хирург вырезал пациенту часть кишечника почти без разрезов
10:19, 05.02.2019
Жителей России лишили праздничного выходного в феврале
10:18, 05.02.2019
Властям Казани поручили очистить теплотрассы от бездомных
09:50, 05.02.2019
ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я — профессионал»
09:44, 05.02.2019
В Щелково в квартире обнаружено тело тренера по шашкам завода «Камаз»
09:24, 05.02.2019
В Казани закроется один из гипермаркетов «Бахетле»
09:01, 05.02.2019
Казань встала в девятибалльных пробках
08:00, 05.02.2019
«Финжир» дает возможность казанцам приумножить свои доходы
19:41, 04.02.2019
Казань сегодня: Метшин плющит бутылки, наступление снегопада и забастовка
18:42, 04.02.2019
Клиенты ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать деньги в банкоматной сети
18:08, 04.02.2019
«Он очень любил свою супругу и сына». Истории казанцев о личном общении с Децлом
17:54, 04.02.2019
В Челнах зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ
17:19, 04.02.2019
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе
17:18, 04.02.2019
В Татарстане мужчина развращал 13-летнюю девочку
16:55, 04.02.2019
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза
16:40, 04.02.2019
УВД Челнов проверит скандальное сообщение от участкового про Ирину Волк
16:39, 04.02.2019
В Казани детсад, где работала избившая ребенка воспитательница, выплатит 45 тыс
16:07, 04.02.2019
Российские ритейлеры снизили цены на «Айфоны»
15:50, 04.02.2019
В Татарстане поезд насмерть сбил мужчину и уехал
15:10, 04.02.2019
Виновный в столкновении водитель троллейбуса снял драматический клип о ДТП
14:53, 04.02.2019
В Челнах 38-летний мужчина избил свою 62-летнюю сожительницу
14:29, 04.02.2019
В Татарстане возбудили дело после смерти ребенка, которого заперли дома родители
13:53, 04.02.2019
Прогноз: к Казани приближается сильнейший за зиму снегопад
13:37, 04.02.2019
На улице Вишневского четыре авто столкнулись по принципу домино
12:50, 04.02.2019
Программист из Татарстана оказался создателем онлайн-казино Azino 777
11:48, 04.02.2019
В казанском поселке на сутки полностью отключат воду
11:37, 04.02.2019
В Нижнекамске живодеры сломали челюсть кошке
11:35, 04.02.2019
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
11:19, 04.02.2019
В Татарстане задержали двух рабочих, затолкавших пульт внутрь своего знакомого
11:08, 04.02.2019
В Челнах мужчина до смерти избил своего отца
10:55, 04.02.2019
В Казани сорвалась забастовка местных таксистов
10:30, 04.02.2019
Соцсети: участковый из Челнов выразил презрение Ирине Волк
10:27, 04.02.2019
Метшин рассказал, что 3 года вместе с семьей сплющивает бутылки
10:07, 04.02.2019
В Татарстане задержали преподавателя колледжа за секс с подростком на работе
09:43, 04.02.2019
В Казани купили Ferrari
09:38, 04.02.2019
В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов
09:06, 04.02.2019
ГИБДД Татарстана предупреждает: ожидается сильная метель в республике
17:42, 03.02.2019
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Гагарина и попытался сбежать
16:58, 03.02.2019
«Россия - не помойка»: в Казани прошел митинг против мусоросжигательного завода
10:59, 03.02.2019
В Челнах будут судить мужчину, угрожавшего разослать интимные снимки знакомой
архив ProKazan.ru

В Татарстане откажутся от бумажных постановлений ГИБДД и квитанций ЖКХ

Cегодня, 11:59 187 9 Автор: prokazan.ru

В Татарстане в этом году собираются отказаться от бумажных постановлений о штрафах ГИБДД и квитанций ЖКХ, сообщил накануне глава минсвязи РТ Роман Шайхутдинов.

- Сервис отказа от бумажных постановлений ГИБДД позволит после первого года работы сэкономить около 20 млн рублей. Люди будут получать постановления не на почте, а в режиме онлайн, - рассказал министр.

В прошлом году в РТ выписано 4,8 млн штрафов, их доставка по почте обошлась бюджету в 200 млн рублей. В течение первого года к сервису планируют подключить пока 10% автомобилистов.

На доставку квитанций за жилищно-коммунальные услуги тратят около 70 млн рублей, полностью перевести квитанции в электронную форму планируется к осени текущего года. Проект позволит сэкономить бюджету Татарстана около 7 млн рублей после первого года работы.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане хирург вырезал пациенту часть кишечника почти без разрезов
Программист из Татарстана оказался создателем онлайн-казино Azino 777
В Альметьевске новая система распознавания лиц нашла шестерых разыскиваемых
Мeханические крылья и дeревянный самокат: 6 нeобычных изобрeтeний казанцeв
Казанцы придумали, как измерить сексуальность линейкой и систему залпового огня от засад
Казанские ученые, чья работа может изменить мир
Казанцы изобрели неуязвимый штурмовик и солнечный водонагреватель для дома
В Казани прошел первый полет самолета специального назначения для Минобороны РФ
Самые неoбычные изoбретения кaзaнцев: выдвижнoй унитaз и бoевые рoбoты смeрти
Необычные изобретения казанцев: кружка с подогревом ручки и зарядки в автобусах
На Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе зрители увидели футбол роботов
В РТ изобрели надгробие с компьютером и воздушный шар для полетов в космос
Казанцы изобрели логотип-дисплей для авто, сканер для человеческих следов и печь-«ушницу»
Казанцы изобретают подводные лодки «судного дня», летающие тарелки на магните и... молотки
Почти как в фильме «Назад в будущее»: в Казани появился первый ховерборд
Казанцы изобрели первый в мире видемагнитофон, телевизор с крышкой и получили Оскар
Самые необычные изобретения казанцев: iМина, прыжки с небоскребов и «глаза на затылке»
Зеленодолец придумал домофон, который поможет ловить преступников и обезопасит двор
Рабочий из Альметьевска собрал из хлама семейный велосипед, и им заинтересовалась мэрия
В Казани разрабатывают беспилотник для борьбы с вредителями на полях
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
06 февраля 2019
12:16
Пенсионеров кто обеспечит айфонами, смартфонами и доступом к интернету?
Картман
0
06 февраля 2019
12:37
Им пох. Когда вводят новые поборы - их не шевелит откуда ты возьмешь деньги.

"Нету хлеба - пусть едят пирожные" (с)
В ответ на комментарий пользователя
Пенсионеров кто обеспечит айфонами, смартфонами и доступом к интернету?
Развернуть
Горожанин
0
06 февраля 2019
12:38
Как дальше ЖИТЬ ОДИНОКИМ , СТАРЫМ ПЕНСИОНЕРАМ , .?...? .....рази , ....волочи , .....ады !
горожанин
0
06 февраля 2019
12:39
Додумались?! Скоро на воздухе будут экономить...
Горожанин
1
06 февраля 2019
12:45
Кто будет оплачивать пенсионерам интернет. Власти Татарстана на пенсию в 8000 руб.
Горожанин
0
06 февраля 2019
12:46
Тва..ь о пожилых не думает.
Горожанин
0
06 февраля 2019
12:57
Я давно подозревал что у руководителей республики с головой неладно.
Горожанин
0
06 февраля 2019
13:03
да хз, в налоговой так же придумали, что уведомления в личный кабинет закидывать будут.
в итоге мать отправил написать заявление, чтобы в бумажном виде всё приносили.
а себе вообще личный кабинет в налоговой не заводил: это им нужно, а не мне, вот пусть и потрудятся, чтобы я заплатил.
Горожанин
0
06 февраля 2019
13:12
Я пришел к выводу что у наших чиновников лишь одна извилина и одна мысль в голове как бы еще ухудшить жизнь простых граждан особенно песионеров

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2186 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2616 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов

ProKazan.ru узнал, как вернуть себе красивую улыбку

01.02.2019

12:40

Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой

На арене Казанского цирка выступят лучшие артисты России

30.01.2019

15:44

Новости Челнов
В Челнах сотрудники ГИБДД помогли потушить «Газель», которая загорелась на мосту

06.02.2019

10:45

4

Прокуратура Челнов потребовала закрыть в соцсетях группу с пропагандой АУЕ

06.02.2019

10:19

6

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
1491 27
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

833 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

Репортажи ProKazan
798 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2829 79
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
1387 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

2258 12
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова

То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова

Репортажи ProKazan
4744 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3622 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»