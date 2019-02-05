В Татарстане откажутся от бумажных постановлений ГИБДД и квитанций ЖКХ

В Татарстане в этом году собираются отказаться от бумажных постановлений о штрафах ГИБДД и квитанций ЖКХ, сообщил накануне глава минсвязи РТ Роман Шайхутдинов.

- Сервис отказа от бумажных постановлений ГИБДД позволит после первого года работы сэкономить около 20 млн рублей. Люди будут получать постановления не на почте, а в режиме онлайн, - рассказал министр.

В прошлом году в РТ выписано 4,8 млн штрафов, их доставка по почте обошлась бюджету в 200 млн рублей. В течение первого года к сервису планируют подключить пока 10% автомобилистов.

На доставку квитанций за жилищно-коммунальные услуги тратят около 70 млн рублей, полностью перевести квитанции в электронную форму планируется к осени текущего года. Проект позволит сэкономить бюджету Татарстана около 7 млн рублей после первого года работы.