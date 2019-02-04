Казань сегодня: очищение от бездомных и принуждение к сексу учителем

ВЛАСТЯМ КАЗАНИ ПОРУЧИЛИ ОЧИСТИТЬ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ БЕЗДОМНЫХ

Исполкому Казани поручили очистить теплотрассы от людей без определенного места жительства, такое поручение дал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

- Зима сейчас холодная, нужно чаще проверять теплотрассы, - сообщил чиновник.

По его словам, бомжи там "ютятся и устраивают пожары с гибелью".

КАЗАНСКОГО ПЕДАГОГА ОБВИНИЛИ В ПРИНУЖДЕНИИ К СЕКСУ УЧЕНИЦ. ОН ПОДАЕТ В СУД

Казанского педагога и тренера школьных команд по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" обвинили в том, что он несколько лет совращал подопечных учениц, об этом говорится в материале издания "Площадь Свободы".

Сами подростки заявили о домогательствах со стороны учителя, якобы это происходило с 2013 по 2017 год, но, возможно, "продолжается все это не менее 10 лет". Первые случаи, по всей видимости, произошли, когда учитель "окончил педагогический университет и вышел на работу".

Педагог планировал лично встретиться с журналистами, но после решил ответить на все вопросы по телефону, заявив о своей невиновности.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ШКОЛУ КАЗАНИ, ГДЕ УЧИТЕЛЬНИЦА НАЗВАЛА УЧЕНИЦУ ДУРОЙ

В Казани прокуратура проверит школу №143, где учительница математики обматерила ученицу, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков сегодня поручил организовать проверку в связи с размещенной в ряде средств массовой информации и социальных сетях аудиозаписью, на которой педагог одной из казанских школ оскорбляет учащуюся, - говорится в сообщении ведомства.

В аудиозаписи слышен диалог между учительницей и ученицей.

В КАЗАНИ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ НА ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ВТОРОЙ ЛИНИИ МЕТРО

В Казани был заключен госконтракт на разработку проектной документации для первого участка II линии казанского метро – от станции "Фучика" к "Сахарова". Инженерные изыскания уже выполнены, об этом сообщает "РБК-Татарстан".

В Главинвестстрое сообщили, что сейчас ведется оформление разрешительной документации для начала подготовительных работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции "Сахарова".

МИННИХАНОВА ПОПРОСИЛИ СОЗДАТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИННОПОЛИСА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ

Президента Татарстана Рустама Минниханова на встрече со студентами сегодня попросили помочь открыть в университете Иннополиса военную кафедру, Минниханов пообещал обсудить вопрос с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

- Целый год в IT-сфере очень много, мы можем потерять свои навыки, квалификацию. Я знаю, что университет готов предоставить все необходимые условия для создания военной кафедры. Скажите, можно ли создать военную кафедру, не ломая модель негосударственного вуза? - спросил один из студентов Минниханова.