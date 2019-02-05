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«Она истеричка!» Казанская пара пытается спасти семью в новом проекте на ТНТ

Cегодня, 18:23 183 12 Автор: prokazan.ru
Интервью портала ProKazan.ru с участниками

С 28 января в эфире ТНТ стартовало новое шоу «Спаси свою любовь», которое выходит по будням в 12.30. Участниками стали 8 пар, которые подали заявление на развод или уже находятся в разводе. Главное желание участников – сохранить семью, несмотря ни на что. Участники проекта живут в отдельном доме на съемочной площадке в Подмосковье, а некоторые — на новой вилле на Сейшелах (по аналогии с проектом «Дом-2»). Среди участников оказалась и пара из Казани — Язиля и Амир. Мы поговорили с ними, чтобы узнать, что подтолкнуло ребят к участию и чего они ждут от шоу.

Язиля, Амир, чем занимаетесь в своей обычной жизни?

Язиля: Я студентка, учусь на экономическом факультете Казанского Федерального Университета, на третьем курсе, буду специалистом по экономической безопасности. Помимо этого, я блоггер у нас в городе. Работаю моделью, участвую в показах, съемках.

Амир: У меня до этого был свой бизнес – кальянная. Ее я продал перед отъездом на шоу, потому что посчитал, что так будет правильнее. А вообще, я еще студент. Учусь тоже в КФУ на юридическом факультете, второй курс. Стараюсь подрабатывать, чтобы обеспечить свою семью.

Что случилось? Почему после 9 месяцев вы близки к разводу? Сколько встречались до свадьбы?

Язиля: До свадьбы мы встречались чуть больше года. Во время нашего брака я два раза официально подавала на развод. Во второй раз все было серьезно - муж собрал вещи и уехал, жили раздельно некоторое время. Просто мы очень часто ругаемся, даже по бытовым вопросам. У меня нет взаимопонимания с его родителями, Амир постоянно перекладывает ответственность — когда не может найти деньги за квартиру, предлагает съехать к его родителям. В итоге я начинаю истерить.

Амир: Ну да, иногда я не хочу с ней общаться, потому что она истеричка. Она не слушает меня, не может найти общий язык не только с моими родителями, но и с другими родственниками и друзьями. Она просто меня выводит, и я ничего не хочу. Но, несмотря на это, я ее люблю.

Фото: www.instagram.com/a_ab_aby

Где и как вы познакомились, как начиналась ваша история любви?

Язиля: Мы познакомились в Инстаграме пять лет назад. Я написала ему, чтобы узнать кое-какую информацию, и как-то у нас все завертелось, закрутилось. Амир жил в Казани, а я в Елабуге. Мы тогда еще были школьниками, это был девятый класс. Амир три года хотел, чтобы я стала его девушкой, но я говорила – нет, тем более жили в разных городах. Потом, когда я приехала учиться в Казань, Амир опять начал проявлять инициативу. По истечении трех-четырех месяцев у нас завязались отношения, которые перетекли в супружескую жизнь.

Фото: www.instagram.com/a_ab_aby

Кто был инициатором подать заявку в это реалити и почему?

Язиля: Инициатором была я. На тот момент мы уже не жили вместе. И я увидела объявление, что проходит кастинг на новое реалити-шоу и подумала: «Почему бы и нет!». Написала кастинг-менеджеру, рассказала о нашей проблеме. Потом не могла две недели записать видео с мужем, потому что мы никак не могли договориться. Во время подготовки и прохождения кастинга у нас появилась надежда на сохранение отношений.

Как живется на острове, как устраиваете ваш быт в новом для вас месте?

Язиля: На острове мы живем отлично, в бытовом плане все устраивает. Единственное — очень сложно жить в данном коллективе.

Амир: Люди просто элементарно не убирают за собой, не моют посуду, не умеют даже готовить.

Фото: www.instagram.com/a_ab_aby

Самые сложные задания, с которыми вы столкнулись на шоу?

Амир: Для меня просто непривычно жить на камеру, потому что я до этого даже фотографироваться не любил. Очень сложно говорить о своих чувствах, смотря в объектив камеры.

На этом шоу, по сути, почти свободные люди. А если вдруг к вашей жене (или мужу) будет проявлять интерес кто-то из другой пары, как отреагируете?

Язиля: Ну, если к моему мужу будет проявлять интерес кто-то из коллектива, мне будет неприятно.

Амир: Просто ты мне не доверяешь, я это знаю. Ты бы никогда в жизни меня в отель без камер не отправила.

Язиля: Нет, не отправила бы. Ну потому что да, не доверяю.

Амир: А я тебе доверяю, вот и вся проблема.

Язиля: Ну, окей. Тебе бы было все равно, да? Ну если бы ко мне мужик какой-то приставал? То есть, у тебя бы вообще никакой агрессии бы не было?

Амир: Ну, смотря как, если просто познакомиться...

Язиля: Нет, ну в смысле проявлять интерес.

Амир: Конечно, я бы ему сказал «иди отсюда»!

Если не дойдете до финала, будете продолжать пытаться спасти отношения? Или рассчитываете только на помощь экспертов?

Язиля: Ну об этом мы пока не задумываемся, мы пришли сюда спасать наши отношения. Очень надеемся на помощь экспертов. 

И все-таки рассчитываете дойти до конца?

Язиля: Я думаю, что в финале будет круто, будет накаленная обстановка, будет дикая конкуренция. К этому времени мы успеем сплотиться, не только наша семья, но и другие участники. И потом начнется борьба не между собой, как у нас сейчас происходит в парах, а уже между парами. Конечно же, мы рассчитываем дойти до конца и стать победителями.

Амир: Соглашусь со своей женой. Не знаю, дойдем мы до финала или нет, но хочется в это верить, как и всем, в принципе, участникам этого шоу. Наша основная задача – сохранить наши отношения.

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комментарии

Горожанин
0
07 февраля 2019
18:36
Студентка на третьем курсе...
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:38
"Что случилось? Почему после 9 месяцев вы близки к разводу?" Кажется, по их "бизнесу", папаши явно в разных весовых категориях.
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:42
На монгола похож впервые вижу......
ашотик
0
07 февраля 2019
18:44
какая ужасная улыбка у ние и имя тожи
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:45
Дальше там по тесту идет заказанный бред, который к реальной жизни персонажей не имеет никакого отношения.
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:46
"Мы познакомились в Инстаграме пять лет назад", то есть еще до совершеннолетия. Табор решил породниться с табором, проще говоря.
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:48
Млять, какой заказной бред.
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:54
Наверное еще государственные деньги заплатили, чтобы затащить эту уйню, мягко так скажем, через чертов дeбильный тнт, под эгидой господдержки социальных вбросов, а по факту эти 2 кадра срубили капустки, по линии мохнатой руки.
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:55
Народ, чо, хавает это?
Горожанин
0
07 февраля 2019
18:56
yeбни nиздоголовые баранами зачатые
Горожанин
0
07 февраля 2019
19:33
Алкаши,сразу видно,что пропитые наглухо
Горожанин
0
07 февраля 2019
19:34
Студент-бизнесмен, мля. И снова клоуны

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