В Татарстане хирург вырезал пациенту часть кишечника почти без разрезов

В Набережных Челнах хирург БСМП Алексей Соловьев провел уникальную операцию, он выполнил лапароскопическую гемиколэктомию — операцию удаления половины толстого кишечника, при этом практически без разрезов брюшной стенки. Информация об этом появилась на официальной странице БСМП в соцсети.

Операция прошла успешно и пациента выписали из больницы уже через два дня.

Для справки



Гемиколэктомия – это операция удаления правой или левой половины толстого кишечника. Это самая распространенная операция при раке толстой кишки.



При лапароскопической операции выполняются маленькие разрезы брюшной стенки. В брюшную полость нагнетается углекислый газ, затем вводится тонкая трубка с миниатюрной видеокамерой на конце. Операционное поле отображается на экране.