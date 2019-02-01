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«Он очень любил свою супругу и сына». Истории казанцев о личном общении с Децлом

Cегодня, 18:08 175 0 Автор: prokazan.ru
То, каким запомнился Кирилл Толмацкий

3 февраля не стало Кирилла Толмацкого, больше известного, как Децл, одного из основоположников хип-хопа в России. Децл впервые услышал и проникся рэпом во время обучения в Швейцарии от соседа по общежитию - сына президента Замбии. И вернувшись на родину, понял, что без этой музыки он уже не может жить. Потом была сумасшедшая слава, стадионы, миллионы фанатов, скандал с отцом-продюсером и затянувшийся поиск себя в творчестве. В какой-то момент Кирилл хотел отойти от имиджа «рэпера-подростка», создав новые остросоциальные образы: альтер-эго Le Truk и Джузеппе Жестко, однако этого сделать в полной степени не удалось и артист продолжил выступать под сценическим псевдонимом Децл.

Как и у многих творческих личностей смерть артиста окутана мистикой. В далеком 2007 году в интервью ижевскому изданию «Fanlife» Децл буквально предсказал свой уход, сказав, что планирует инсценировать свою смерть в тридцатипятилетнем возрасте: «Наверно, инсценирую в 35 свою смерть, и поеду курить огромный джойнт на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит». К сожалению, иногда мысли материальны.

Кирилл Толмацкий неоднократно был Казани с гастролями. И пусть былой популярности, как в начале нулевых, уже не было, верная армия фанатов всегда ждала приезда любимого артиста. Портал ProKazan.ru совместно с сайтом BUBR.RU узнали, какие воспоминания остались у казанцев, которым довелось пообщаться с Децлом.

Петр Нижинский, ведущий радио «Европа Плюс Казань»

- Оговорюсь сразу, я не был почитателем творчества Децла, особенно в 2000-е. Частично может из-за наивных, даже где-то детских текстов. Ну разве, что трек «Мои слезы, моя печаль» заинтересовал из-за припева группы MЭD DOГ. Но я всегда уважительно относился к этому артисту.

В 2015 году Кирилл приезжал с концертом в наш город. У меня должно было состоятся интервью, к которому я тщательно готовился - собирал различную информацию о предстоящем госте. То, что я находил и слушал, еще больше вызывало во мне уважение к этому человеку. Трек «Стройки, пробки, грязь» меня особо впечатлил: это дерзко, резко, социально.

И вот, наступил день интервью. В студию заходит паренёк с невероятно длинными дредами за спиной. Мы здороваемся, присаживаемся в студии и начинаем плыть по волнам радиоэфира. Интервью пролетело, как одно мгновение: интеллигентно, с юмором, с тонкими шутками, умно, остро. Кирилл - прекрасный собеседник, интеллектуал, с широким кругозором, с очень тонкой душевной организацией. Мы говорили о музыке, о его проектах, клипах, отношениях с артистами, о русском рэпе, хип-хопе. За эфиром, конечно же, поднимались более глубокие темы.

Это был реальный, настоящий артист, без пафоса и понтов, его больше интересовало творчество, как выражение себя в этом мире, и в этом он был по-настоящему искренен. Вообще Децл a.k.a Le Truk - это реальный андерграундный хип-хоп нашей страны. Начиная от внешнего вида, музыки, заканчивая философией своего мировосприятия. Светлая память. Благодарен судьбе, что мне удалось пообщаться с тобой, Бро.

DANIEL MC, ведущий радио Record

- Ровно год назад мне посчастливилось взять интервью на радио в прямом эфире у своего кумира. Удивило, что Кирилл - человек очень открытый и общительный. И это не пресловутая маска медийной личности. Единственная тема, на которую Кирилл не захотел общаться в прямом эфире, - это взаимоотношения с его отцом, и в этом можно его понять. И кто бы что ни говорил о нем негативного, лично для меня Децл останется кумиром детства. Спасибо за это, друг Le Truk.

P.S. Я до сих пор не верю, что это произошло, но видимо придется... Кстати, умер он в Ижевске, на моей родине. В эту злосчастную ночь я тоже был в Удмуртии на гастролях.

Артем Гимадеев, организатор концертов

- Я дважды работал с Кириллом в Казани, он был очень позитивным и общительным человеком. Остался в моей памяти личностью со своей твёрдой жизненной позицией, очень разносторонним и образованным человеком. Как артист он был профессионалом своего дела, всегда с уважением относился к своим фанатам. Никогда не отказывал в совместных фотографиях или в интервью. Ко всему относился с иронией, был веселым.

Как-то мы проезжали по центру Казани и у Кирилла вызвало интерес здание Министерства сельского хозяйства, на что я в шутку предложил ему стать министром сельского хозяйства Татарстана. Он не растерялся и поддержал эту идею, добавив, что навел бы порядок у нас в республике. А еще он очень любил свою супругу и сына, мы много разговаривали о бытовых семейных ситуациях и о правильном воспитании ребенка. Соболезную его родным и близким.

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