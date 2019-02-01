Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

18:08, сегодня
«Он очень любил свою супругу и сына». Истории казанцев о личном общении с Децлом
17:54, сегодня
В Челнах зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ
17:19, сегодня
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе
17:18, сегодня
В Татарстане мужчина развращал 13-летнюю девочку
12:40, 01.02.2019
О самом важном: что казанцы хотели, но боялись спросить об имплантации зубов
16:55, сегодня
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза
16:40, сегодня
УВД Челнов проверит скандальное сообщение от участкового про Ирину Волк
16:39, сегодня
В Казани детсад, где работала избившая ребенка воспитательница, выплатит 45 тыс
16:07, сегодня
Российские ритейлеры снизили цены на «Айфоны»
15:50, сегодня
В Татарстане поезд насмерть сбил мужчину и уехал
15:10, сегодня
Виновный в столкновении водитель троллейбуса снял драматический клип о ДТП
14:53, сегодня
В Челнах 38-летний мужчина избил свою 62-летнюю сожительницу
14:29, сегодня
В Татарстане возбудили дело после смерти ребенка, которого заперли дома родители
13:53, сегодня
Прогноз: к Казани приближается сильнейший за зиму снегопад
13:37, сегодня
На улице Вишневского четыре авто столкнулись по принципу домино
12:50, сегодня
Программист из Татарстана оказался создателем онлайн-казино Azino 777
11:48, сегодня
В казанском поселке на сутки полностью отключат воду
11:37, сегодня
В Нижнекамске живодеры сломали челюсть кошке
11:35, сегодня
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
11:19, сегодня
В Татарстане задержали двух рабочих, затолкавших пульт внутрь своего знакомого
11:08, сегодня
В Челнах мужчина до смерти избил своего отца
10:55, сегодня
В Казани сорвалась забастовка местных таксистов
10:30, сегодня
Соцсети: участковый из Челнов выразил презрение Ирине Волк
10:27, сегодня
Метшин рассказал, что 3 года вместе с семьей сплющивает бутылки
10:07, сегодня
В Татарстане задержали преподавателя колледжа за секс с подростком на работе
09:43, сегодня
В Казани купили Ferrari
09:38, сегодня
В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов
09:06, сегодня
ГИБДД Татарстана предупреждает: ожидается сильная метель в республике
17:42, 03.02.2019
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Гагарина и попытался сбежать
16:58, 03.02.2019
«Россия - не помойка»: в Казани прошел митинг против мусоросжигательного завода
16:08, 03.02.2019
Соцсети: в Казани охранники клуба «Руки вверх» избили посетителей
14:20, 03.02.2019
Синоптики предупреждают: в Татарстане ожидается похолодание, туман и метели
13:25, 03.02.2019
Под Казанью молодая девушка и двое детей отравились угарным газом
12:38, 03.02.2019
Матч «Рубина» с чешским «Фаставом» завершился со счетом 0:0
11:00, 03.02.2019
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
10:59, 03.02.2019
В Челнах будут судить мужчину, угрожавшего разослать интимные снимки знакомой
10:33, 03.02.2019
В Казани на неделю перекроют улицы Кремлевская и Миславского
09:32, 03.02.2019
Студенты Казани начали борьбу за проездные
07:09, 03.02.2019
Сегодня в Казани ожидается 5 градусов мороза
17:36, 02.02.2019
На парковке у Центра семьи «Казан» дрифтующий водитель протаранил столб
15:46, 02.02.2019
В Челнах мужчина на спор попытался обворовать магазин
15:40, 02.02.2019
В Нижнекамске 19-летняя девушка разбилась, написав сообщения «ВКонтакте»
14:56, 02.02.2019
В центре Казани открылась четырехэтажная подземная парковка почти на 1000 мест
14:05, 02.02.2019
В Казани завтра повысится стоимость проезда на общественном транспорте
13:56, 02.02.2019
В Дербышках водитель Hyundai насмерть сбил лежавшего мужчину
13:13, 02.02.2019
Под Казанью двое парней избили таксиста, угнали авто и попали в ДТП с сугробом
13:11, 02.02.2019
В Татарстане водитель «Лады» врезался в автобус на «встречке»
11:50, 02.02.2019
В Казани скончалась хозяйка автобуса, на котором дети попали в ДТП под Нижним
11:35, 02.02.2019
Аспиранта МГУ из Нижнекамска заподозрили в изготовлении взрывчатки в общежитии
11:17, 02.02.2019
Жители России c 17 февраля смогут без визы посещать ОАЭ
09:51, 02.02.2019
«Рубин» продал одного из лучших своих нападающих в «Зенит»
09:34, 02.02.2019
ГИБДД собирается закрыть съезд на Танковое кольцо
08:27, 02.02.2019
22:00, 01.02.2019
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
19:34, 01.02.2019
Казань сегодня: стыд Метшина, визит Путина и задержание за взятку
18:06, 01.02.2019
В бывшем кинотеатре «Спутник» откроется ресторан с террасой и офисы
17:25, 01.02.2019
Путин спустя год вновь приедет в Казань
17:20, 01.02.2019
Рэпер Тимати ответил на видео нижнекамца, чьи дети сделали «ковер» из денег
17:00, 01.02.2019
Свои порядки: поликлиника шлет казанцев в Интернет
16:58, 01.02.2019
В Татарстане двухлетний мальчик погиб в запертом матерью доме
16:56, 01.02.2019
Названы районы Татарстана, где в ДТП погибает больше всего людей
16:28, 01.02.2019
В Казани водитель автобуса пригрозил «набить морду» пассажирке
16:06, 01.02.2019
Стало известно, когда начнут строить аквапарк в Набережных Челнах
16:00, 01.02.2019
Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO
15:34, 01.02.2019
Метшин рассказал, за что ему стыдно в Казани
15:18, 01.02.2019
В России решили увеличить в десять раз штрафы за неявку в военкомат
15:14, 01.02.2019
Минниханов поручил и дальше работать с людьми по МСЗ: надо терпеливо объяснять
14:50, 01.02.2019
В Татарстане полицейские вытащили вылетевший в кювет Ford
12:25, 01.02.2019
В Челнах разыскивают девушку с татуировкой в виде самолета
11:41, 01.02.2019
В Набережных Челнах владельцы коттеджа сливали сточные воды на дорогу
10:28, 01.02.2019
В Нижнекамске дети бизнесмена выложили «ковер» из денег в квартире
09:54, 01.02.2019
Из «Бегишево» можно будет улететь в Узбекистан и Азербайджан
17:47, 31.01.2019
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках
16:02, 31.01.2019
В России с февраля увеличат пособие на погребение пенсионера
15:14, 31.01.2019
В Челнах мужчина флиртовал с продавцом. Его задержали
14:25, 31.01.2019
У россиян появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг
13:35, 31.01.2019
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки
народный корреспондент Тимур

Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Cегодня, 17:19 114 3 Автор: prokazan.ru

В Кировском районе Казани по улице 1 мая находится дом, который, как выяснилось, построен из церковных кирпичей и на кладбище, сообщил народный корреспондент портала Тимур, сделавший небольшой фоторепортаж с места.

- С приходом советской власти начали варварски уничтожать церкви и храмы. Казань лишилась большого количества красивейших религиозных сооружений, которые и сейчас были бы украшением города. Не стала исключением и церковь Николя Чудотворца при Казенном пороховом заводе, находившаяся во дворе того самого дома по улице 1 Мая, 22. Церковь была построена в 1854 году. При церкви находилось кладбище, на котором в августе 1917 года был похоронен начальник порохового завода, генерал Всеволод Лукницкий. В 1927 году церковь сломали, а на месте церковного кладбища начали строить жилой дом.

Когда рыли траншею под фундамент рабочие натыкались на кости, и они отказались дальше рыть фундамент. Так и построили дом без фундамента.  Правда в эту историю, что дом стоит без фундамента, верится слабо. Точнее, вообще не верится. Но то, что в доме нет подвала – это факт. Для возведения стен дома использовали кирпичи с разрушенной церкви с дореволюционным клеймом, которые можно обнаружить и сейчас, внимательно присмотревшись на стены дома. Во дворе дома на небольшой возвышенности и стояла церковь. Подвал церкви по сей день используют под погреб, о чем мне рассказал местный житель. Также он похвалил качество дома, несмотря на его скорый столетний юбилей. Такому качеству позавидуют многие новостройки Казани, - рассказал казанец.

По его словам, клейменный кирпич с разрушенной церкви использовался и для строительства бани № 5, что находится по улице 1 мая, 5. К тому же, помимо кирпичей для строительства использовались и надгробия с церковного кладбища.

Вообще, улица 1 мая одна из старейших в бывшей Пороховой слободе и сейчас, к сожалению, осталось всего пару старинных домов на этой улице. Можно отметить здание солдатской казармы, где сейчас расположено здание заводоуправления и деревянной дом (№ 16), обнесенный забором, но он в плохом состоянии. Что касается начальника порохового завода, генерала Лукницкого, то судя по всему, могила так и осталась под фундаментом дома. Проживал он всего в нескольких метрах от Пороховой церкви, по улице Деловая, 5, но дом снесли в 2011 году по причине его ветхости. На этом месте также сейчас пустырь.

- Дом, про который я рассказал, конечно, не единственный, построенный на кладбище в Казани, но мне все равно до конца не понять – как можно было строить дома на кладбище и использовать для строительства надгробия? - задал риторический вопрос казанец.

Народный корреспондент, приславший новость, получает гонорар - 350 рублей, который выдается по вторникам с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Декабристов, 2, в офисе газеты «Город» и портала ProKazan.ru. С собой необходимо иметь ИНН, страховое свидетельство и паспорт, а также оригинал фотографии. Подробности по телефону редакции: (843) 519-4-519
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой
В Казани появилась первая «умная» остановка
Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Рука помощи: как «Добрый фудтрак» в Казани кормит нуждающихся
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
Пожар у Лебяжьего озера: сгорели летние беседки
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
Парковка у Московского рынка стала платной
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова
Неизвестная Казань: квартал на Декабристов, который меняли война и Сталин
В Казани на улице Университетская загорелось офисное здание
В Казани рабочие застряли на высоте, обрезая деревья
С жительницы Казани банк «выбивает» долг в... 1 копейку
В Казани из колонии-поселения сбежал заключенный
Над Казанкой пролетел один из «Стрижей» на истребителе
К Центру семьи «Казан» подъехала бронетехника: танки, БТР и ракетные установки
На улице Максимова с крыши одного из домов течет кипяток
На улице Чистопольская мужчина разбился около «любовной» надписи
В Казани горела новостройка: дым был виден в нескольких районах города
В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
04 февраля 2019
17:48
В чём "НОВОСТЬ"? ???
Горожанин
0
04 февраля 2019
18:13
И? Что делать то теперь,дом разбирать?
Горожанин
0
04 февраля 2019
18:28
Снести ... и построить на костях ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР :-D

Церковь была, а вот кладбище? Лукницкий не в счёт ...
В ответ на комментарий пользователя
И? Что делать то теперь,дом разбирать?
Развернуть
Горожанин
0
04 февраля 2019
18:40
Да, ладно, мы тут все живем на кладбище аннунаков, за 4.5 млрд то лет, костей накопилось. Еще один Прокопченко, анонсист.
Горожанин
0
04 февраля 2019
18:44
Тимуровец чертов, фантазер, писец настдрочил тут. Прямо Бредбери.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
2144 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2554 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой

На арене Казанского цирка выступят лучшие артисты России

30.01.2019

15:44

Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru

Знакомство и вручение корма супер премиум-класса

30.01.2019

11:39

Новости Челнов
В Челнах зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ

04.02.2019

17:54

0

УВД Челнов проверит скандальное сообщение от участкового про Ирину Волк

04.02.2019

16:40

3

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Фоторепортажи

N. Vildanov

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
120 3
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

766 15
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

Репортажи ProKazan
789 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

2810 79
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

Интервью

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
1373 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

2225 12
Неизвестная Казань: коровы в саду и дом со студентами и проститутками на Щапова

То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова

Репортажи ProKazan
4736 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3620 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»