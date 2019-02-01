Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

В Кировском районе Казани по улице 1 мая находится дом, который, как выяснилось, построен из церковных кирпичей и на кладбище, сообщил народный корреспондент портала Тимур, сделавший небольшой фоторепортаж с места.

- С приходом советской власти начали варварски уничтожать церкви и храмы. Казань лишилась большого количества красивейших религиозных сооружений, которые и сейчас были бы украшением города. Не стала исключением и церковь Николя Чудотворца при Казенном пороховом заводе, находившаяся во дворе того самого дома по улице 1 Мая, 22. Церковь была построена в 1854 году. При церкви находилось кладбище, на котором в августе 1917 года был похоронен начальник порохового завода, генерал Всеволод Лукницкий. В 1927 году церковь сломали, а на месте церковного кладбища начали строить жилой дом.



Когда рыли траншею под фундамент рабочие натыкались на кости, и они отказались дальше рыть фундамент. Так и построили дом без фундамента. Правда в эту историю, что дом стоит без фундамента, верится слабо. Точнее, вообще не верится. Но то, что в доме нет подвала – это факт. Для возведения стен дома использовали кирпичи с разрушенной церкви с дореволюционным клеймом, которые можно обнаружить и сейчас, внимательно присмотревшись на стены дома. Во дворе дома на небольшой возвышенности и стояла церковь. Подвал церкви по сей день используют под погреб, о чем мне рассказал местный житель. Также он похвалил качество дома, несмотря на его скорый столетний юбилей. Такому качеству позавидуют многие новостройки Казани, - рассказал казанец.

По его словам, клейменный кирпич с разрушенной церкви использовался и для строительства бани № 5, что находится по улице 1 мая, 5. К тому же, помимо кирпичей для строительства использовались и надгробия с церковного кладбища.

Вообще, улица 1 мая одна из старейших в бывшей Пороховой слободе и сейчас, к сожалению, осталось всего пару старинных домов на этой улице. Можно отметить здание солдатской казармы, где сейчас расположено здание заводоуправления и деревянной дом (№ 16), обнесенный забором, но он в плохом состоянии. Что касается начальника порохового завода, генерала Лукницкого, то судя по всему, могила так и осталась под фундаментом дома. Проживал он всего в нескольких метрах от Пороховой церкви, по улице Деловая, 5, но дом снесли в 2011 году по причине его ветхости. На этом месте также сейчас пустырь.

- Дом, про который я рассказал, конечно, не единственный, построенный на кладбище в Казани, но мне все равно до конца не понять – как можно было строить дома на кладбище и использовать для строительства надгробия? - задал риторический вопрос казанец.