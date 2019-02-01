Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза

Германия отказалась принимать участие в конференции, которая должна была состояться в Казани, причина - участие в ней ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Пятая встреча руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций должна была пройти 4−6 февраля, она была одной из самых значимых в рамках "перекрестного" года научно-образовательных партнерств 2018–2020 годов.

Но за неделю до запуска форума МИД Германии и Конференция вузов ФРГ потребовали от организаторов "в ультимативной форме" "воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя". Но российские организаторы отказались исключать ректора Крымского вуза.

- Теперь я просто должен прилететь на форум, своими глазами увидеть и понять, что на самом деле происходит. Форум состоится, но его проведут в несколько ином формате. Сегодня прилетаю в Казань в два часа ночи", – цитирует Андрея Фалалеева пресс-служба КФУ.

По информации ректора, каждая из сторон-участниц пересматривает формат проведения мероприятия.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума.