Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза

Германия отказалась принимать участие в конференции, которая должна была состояться в Казани, причина - участие в ней ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Пятая встреча руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций должна была пройти 4−6 февраля, она была одной из самых значимых в рамках "перекрестного" года научно-образовательных партнерств 2018–2020 годов.
Но за неделю до запуска форума МИД Германии и Конференция вузов ФРГ потребовали от организаторов "в ультимативной форме" "воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя". Но российские организаторы отказались исключать ректора Крымского вуза.
- Теперь я просто должен прилететь на форум, своими глазами увидеть и понять, что на самом деле происходит. Форум состоится, но его проведут в несколько ином формате. Сегодня прилетаю в Казань в два часа ночи", – цитирует Андрея Фалалеева пресс-служба КФУ.
По информации ректора, каждая из сторон-участниц пересматривает формат проведения мероприятия.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума.
комментарии
Потому что предатель - он и есть предатель.
Единожды предав — предаст не раз,
Единожды солгав — солжёт и дважды,
Хоть ложь не выставляют на показ,
Но избежать её не сможет каждый.
Предательства, глотая горький яд,
Надеемся, оно не повторится,
Не понимая, тот, кто виноват,
Предаст ещё, воздавши нам сторицей.
Предательство стараются прикрыть,
Но не сокрыть того, что очевидно,
И вряд ли сердце сможет позабыть
Поступки, за которые нам стыдно.
Предательство в предательстве умрёт,
И ложь об ложь когда-то разобьётся,
И лишь судьбою выставленный счёт-
По полной всем оплачивать придётся.