В Татарстане возбудили дело после смерти ребенка, которого заперли дома родители

В Апастовском районе Татарстана возбудили дело после смерти 3-летнего мальчика, которого заперли дома родители, сообщили в Следственном комитете.

Пожар в деревне Шемяково в доме по улице Хади Такташ начался 1 февраля в 13:34, перед этим мать ребенка ушла в баню стирать, оставив мальчика одного и закрыв дверь на защелку. Вернувшийся с работы отец увидел в доме сильный дым, открыв дверь, он увидел, что сын лежит около нее. Супруги попытались провести реанимационные мероприятия, однако они оказались безрезультатны, ребенок скончался из-за отравления дымом.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение ребенка с огнем.

По данному факту возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности".