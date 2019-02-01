Программист из Татарстана оказался создателем онлайн-казино Azino 777

33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов оказался создателем крупнейшего российского онлайн-казино Azino777, сообщает The Bell со ссылкой на данные национальной полиции Украины, ведущей расследование дела казино.

В судебных документах полиции содержатся материалы досудебной проверки компании "Роял гейм", которая в 2014 году предположительно создала онлайн-казино Azino777. Владельцем и руководителем "Роял гейма" в них указан россиянин Альберт Марселевич Валиахметов.

- Название Azino собеседники The Bell в отрасли гемблинга связывают не с производным от слова "казино", а со спальным районом Азино в Казани, - говорится в сообщении.

Валиахметов родился в Набережных Челнах и сменил три школы, а после служил в воинской части в Башкортостане. После возвращения из армии в 2004 году мужчину задержали правоохранительные органы за нарушение общественного порядка. По данным издания, Валиахметов вступил в долевую собственность квартиры на улице Дружбы народов в Набережных Челнах вместе с родителями и сестрой Региной.

С 2013 года он начал ездить в Казань и Киев, тогда же был зарегистрирован домен Azino в зоне ru. В 2016 году Валиахметов ездил на BMW X5 XDrive 30D стоимостью примерно 4 млн руб, до этого – на Land Rover 2013 года примерно за 3 млн руб.

Azino777 является одним из самых крупных рекламодателей в рунете. По оценкам журнала РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд руб. Ранее казино было заблокировано Роскомнадзором.