Программист из Татарстана оказался создателем онлайн-казино Azino 777

33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов оказался создателем крупнейшего российского онлайн-казино Azino777, сообщает The Bell со ссылкой на данные национальной полиции Украины, ведущей расследование дела казино.
- Название Azino собеседники The Bell в отрасли гемблинга связывают не с производным от слова "казино", а со спальным районом Азино в Казани, - говорится в сообщении.
С 2013 года он начал ездить в Казань и Киев, тогда же был зарегистрирован домен Azino в зоне ru. В 2016 году Валиахметов ездил на BMW X5 XDrive 30D стоимостью примерно 4 млн руб, до этого – на Land Rover 2013 года примерно за 3 млн руб.
Azino777 является одним из самых крупных рекламодателей в рунете. По оценкам журнала РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд руб. Ранее казино было заблокировано Роскомнадзором.
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