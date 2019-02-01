В Татарстане задержали двух рабочих, затолкавших пульт внутрь своего знакомого

В Альметьевске задержали двух 25-летних местных рабочих, которые вечером 1 февраля затолкали внутрь своего 26-летнего знакомого пульт от телевизора, информацию подтвердил источник портала.

- Преступление случилось около 20:00 в одной из квартир города, после ссоры из-за употребления алкоголя двое подозреваемых надругались над знакомым при помощи пульта, пострадавшего с травмой прямой кишки госпитализировали на следующий день, - сообщили Prokazan.ru.

Было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", подозреваемые задержаны. Идет расследование.