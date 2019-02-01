Пьяный водитель устроил ДТП на улице Гагарина и попытался сбежать

Накануне нетрезвый водитель «Лады» устроил ДТП на улице Гагарина и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает «Татарстан-24».

При выезде с улицы Анвара Каримова на перекресток с улицей Гагарина водитель не уступил дорогу другой отечественной легковушке, в результате произошло столкновение. После аварии виновник попытался сбежать, но его удалось остановить сотрудникам ГИБДД. Чтобы предотвратить еще одну попытку побега, мужчину пришлось приковать наручниками к забору.

В автомобиле задержанного рядом с водительским сидением была обнаружена открытая бутылка пива. По предварительным данным, мужчину ранее уже лишали прав.