Пьяный водитель устроил ДТП на улице Гагарина и попытался сбежать

Накануне нетрезвый водитель «Лады» устроил ДТП на улице Гагарина и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает «Татарстан-24».
При выезде с улицы Анвара Каримова на перекресток с улицей Гагарина водитель не уступил дорогу другой отечественной легковушке, в результате произошло столкновение. После аварии виновник попытался сбежать, но его удалось остановить сотрудникам ГИБДД. Чтобы предотвратить еще одну попытку побега, мужчину пришлось приковать наручниками к забору.
В автомобиле задержанного рядом с водительским сидением была обнаружена открытая бутылка пива. По предварительным данным, мужчину ранее уже лишали прав.
комментарии
С такими законами идут в загс только лошки.
Что и оказалось. Дуращок даже с пивом сел за руль и спалился.
Теперь штраф 30000 руб и лишение прав на 1.5 года.
Хотя,на Профсоюзной прописан!