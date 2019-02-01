«Россия - не помойка»: в Казани прошел митинг против мусоросжигательного завода

3 февраля в России проходят экологические акции под общим лозунгом «Россия – не помойка». К акции присоединилась и Казань – экологический митинг прошел в поселке Осиново. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Протестующие недовольны политикой властей в области обращения с твердыми бытовыми отходами: жители требуют не сжигать мусор, а перерабатывать его.

На акции в Казани горожане вновь выступили против строительства мусоросжигательного завода. Активисты рассказали, что власти Татарстана отказывается вести с ними диалог:

– На днях мы пришли на заседание в мэрию, где нас не пустили в зал. Выделили нам отдельную комнату, где не было видеосвязи. У нас не было возможности задать вопросы, хотя на заседании обсуждалась тема обращения с коммунальными отходами. Мы как раз пытаемся добиться того, чтобы у нас в Татарстане внедряли раздельный сбор отходов и глубокую переработку – это наша основная цель.

Юрист противников МСЗ Елена Бикташева обратилась к президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением ознакомиться с исследованием экологических активистов по заводам Hitachi в Нидерландах, которое показало превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по диоксинам.

Активистка Вера Керпель, также выступающая против строительства МСЗ, заявила, что они намерены «искать правосудия в Европейском суде по правам человека».