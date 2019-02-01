Под Казанью молодая девушка и двое детей отравились угарным газом

Накануне вечером в Зеленодольске 23-летняя девушка и двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о происшествии в доме номер 32 по улице Татарстан поступило на пульт дежурных в 7 часов вечера.

Трое пострадавших, в числе которых девочка 2013 года рождения и мальчик 2006 года рождения, были доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу. Всем им поставили диагноз «отравление средней степени тяжести».

В настоящий момент причина и все подробности происшествия выясняются.

Напомним, в конце января в Зеленодольске 22-летняя девушка с 4-месячной дочкой чуть не погибли, попытавшись согреться на кухне от духовки.