Под Казанью молодая девушка и двое детей отравились угарным газом

Накануне вечером в Зеленодольске 23-летняя девушка и двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о происшествии в доме номер 32 по улице Татарстан поступило на пульт дежурных в 7 часов вечера.
Трое пострадавших, в числе которых девочка 2013 года рождения и мальчик 2006 года рождения, были доставлены в Зеленодольскую центральную районную больницу. Всем им поставили диагноз «отравление средней степени тяжести».
В настоящий момент причина и все подробности происшествия выясняются.
Напомним, в конце января в Зеленодольске 22-летняя девушка с 4-месячной дочкой чуть не погибли, попытавшись согреться на кухне от духовки.
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