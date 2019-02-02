Сегодня в Казани ожидается 5 градусов мороза

3 февраля в Казани максимальная температура воздуха составит 5-7 градусов мороза, об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный слабый. На дорогах гололедица.
3 февраля в Казани максимальная температура воздуха составит 5-7 градусов мороза, об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный слабый. На дорогах гололедица.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор
ProKazan попытался разобраться в проблеме
Не опасно ли на азиатских курортах и другие
28.01.2019
11:59
Владелец компьютерного бизнеса рассказал о своем опыте
28.01.2019
11:52
Речь идет о яйцах премиум-класса «Grand Ferme»
28.01.2019
00:00
01.02.2019
16:06
0
01.02.2019
12:25
5
Тайны и истории непарадной Казани
История улицы, сплетенная из историй казанцев
Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе
Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок
Рамиль Бикмуллин70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
N. VildanovВ Казани выбрали «Мисс Бикини»
То, что вы вряд ли знаете об улице Щапова
Место, где трамвай появился раньше асфальта
Дом с 1999 года признан непригодным для проживания
История борьбы казанца со своей управляющей компанией
Лина ЗиннатуллинаКазанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере
Элина КасимоваФоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»
комментарии