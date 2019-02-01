Под Казанью двое парней избили таксиста, угнали авто и попали в ДТП с сугробом

В Раифе двое парней 24-х и 20-и лет избили 48-летнего таксиста, угнали его машину и врезались в сугроб, об этом сообщили в Росгвардии по РТ.

Накануне около 1:00 на дороге у поселка Местечко Раифа двое неизвестных напали на мужчину, отобрали деньги, мобильный телефон и угнали его Daewoo Nexia. Пострадавший сообщил в правоохранительные органы.

В Зеленодольске на улице Волгоградская сотрудники Росгвардии, заметив похожий автомобиль, потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться. В ходе погони водитель не справился с управлением и врезался в придорожный сугроб.

Водитель и пассажир попытались убежать, но их задержали, на них было заведено дело по статье "Разбой".