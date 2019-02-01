В Казани скончалась хозяйка автобуса, на котором дети попали в ДТП под Нижним

В Казани 25 января скончалась предпринимательница 54-летняя Виктория Ларина, над которой ранее проходил суд по делу о ДТП с 12 воспитанниками спортивной школы. Именно Ларина владела автобусом Mercedes из Казани, попавшим при перевозке юных каратистов в мае 2015 года в крупное ДТП в Нижегородской области.

Ночью женщине стало плохо, ее близкие вызвали «скорую помощь», но врачи помочь ей не смогли. Причины внезапной смерти прояснит вскрытие.

В 2015 году микроавтобус из Казани, в котором ехали 20 человек, в том числе 12 детей, попал в ДТП под Нижним Новгородом. Пострадали 10 подростков в возрасте 10-11 лет, погибли трое, среди них - 12-летняя девочка. Среди погибших председатель Федерации каратэ Татарстана Искандер Шагин. ДТП случилось из-за того, что 51-летний водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Как стало известно в ходе суда, Виктория Ларина перед поездкой заключила устный договор перевозки пассажиров, в том числе детей, и председателя Федерации каратэ РТ, за 70 тысяч рублей. Для этого она заключила устные договоры с двумя водителями за вознаграждение в размере 7 тысяч рублей каждому. После этого она оформила путевой лист, а также составила заказ-наряд по отправке спортсменов, сопровождавших их родителей и тренеров из Казани в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по каратэ.

Советский районный суд приговорил Ларину к 4 годам лишения свободы, но после Генпрокуратура РФ неожиданно добилась его отмены в порядке надзора. Затем уголовное дело вернули в Следственный комитет, и в рамках дополнительного следствия была проведена медико-автотехническая экспертиза, по итогам которой статья была смягчена до части 1 ст. 238 УК РФ.

Поэтому, переквалифицировав обвинение, следователи прекратили уголовное дело в силу истечения сроков давности — после трагедии прошло больше трех лет.

Но 20 ноября 2018 года республиканская прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела. Женщина попыталась обжаловать это решение, следующее заседание суда должно было пройти 5 февраля, но Виктория Ларина до него не дожила.