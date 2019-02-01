Аспиранта МГУ из Нижнекамска заподозрили в изготовлении взрывчатки в общежитии

В Москве задержан 25-летний аспирант механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов, подозреваемый в изготовлении взрывчатки в общежитии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Аспиранта задержали в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, которую нашли в Балашихе 11 января. В его комнате нашли следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.
Сам аспирант признался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года.
По информации канала РЕН ТВ, является членом анархистского движения «Народная самооборона».
#ФОТО с места задержания студентов, которые изготавливали СВУ в общежитии https://t.co/m1q2Vni75d pic.twitter.com/cGRp6OLjsu— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 1 февраля 2019 г.
комментарии
Карманные рации и камуфляжная одежда на любом китайском рынке продается - и если найдут дома то за них могут посадить?
А насчет "добровольных призанний" - и не такие призанвались!
Вот, например, Туполев после допроса в этой же самой структуре (и даже, возможно, в том же самом кабинете) - добровольно признался что он американский шпион и готовил теракты, Бартини - что итальянский и готовил диверсии, Королев - что английский и готовил покушения на политических деятелей страны, Марк Галлай - что немецкий и занимался вредительством а Поликарпов - что польский и что занимался саботажем.