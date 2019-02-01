Аспиранта МГУ из Нижнекамска заподозрили в изготовлении взрывчатки в общежитии

В Москве задержан 25-летний аспирант механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов, подозреваемый в изготовлении взрывчатки в общежитии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Аспиранта задержали в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, которую нашли в Балашихе 11 января. В его комнате нашли следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.

Сам аспирант признался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года.

По информации канала РЕН ТВ, является членом анархистского движения «Народная самооборона».