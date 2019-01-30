Казань сегодня: стыд Метшина, визит Путина и задержание за взятку

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РОССИИ С ФЕВРАЛЯ: ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ, ВОДИТЕЛИ И ДРУГОЕ

В России с 1 февраля вступают в силу ряд изменений в законы, в частности, ожидается повышение соцвыплат, а также появятся новые обязанности нотариусов. Об этом сообщает РБК.

В КАЗАНИ ИЗ-ЗА ВЗЯТКИ В 250 ТЫС РУБ ПОЙМАН АДВОКАТ. ПО ДЕЛУ МЕРТВОЙ МАССАЖИСТКИ

В Казани адвоката из компании "Рыбак, Коган и партнеры" Рустема Садыкова задержали по делу о посредничестве в передаче взятки, сообщает "Татар Информ".

По версии правоохранительных органов, Садыков вечером 30 января получил 250 тысяч рублей для того, чтобы передать их, как часть взятки неким сотрудникам правоохранительных органов за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Якобы дело должно было быть возбуждено из-за смерти 19-летней массажистки одного из релакс-салонов Казани. Напомним, на ее теле не было обнаружено никаких следов насильственной смерти.

МЕТШИН РАССКАЗАЛ, ЗА ЧТО ЕМУ СТЫДНО В КАЗАНИ

Мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на вопрос, принял бы он участие в проекте блогера Ильи Варламова "Большая дорога с мэром" (БДСМ) рассказал, за что ему стыдно в городе.

- Мне было бы стыдно [если бы встретились на маршруте проекта] за нерасселенные аварийные дома, в отношении которых принимаются различные городские решения; за обманутых дольщиков. Эсперанто, 35 мы расселили (аварийное жилье, о ликвидации которого было заявлено накануне Универсиады, в 2013 году). Такая болячка была в центре города!..

В ТАТАРСТАНЕ ДВУХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОГИБ В ЗАПЕРТОМ МАТЕРЬЮ ДОМЕ

В Апастовском районе Татарстана в деревне Шемяково сегодня днем на пожаре погиб двухлетний мальчик, дом загорелся из-за его собственной шалости, а спастись он не смог из-за запертой матерью двери. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ПУТИН СПУСТЯ ГОД ВНОВЬ ПРИЕДЕТ В КАЗАНЬ

Президент России Владимир Путин в феврале приедет в Казань, последний раз он был в столице РТ год назад.

Путин примет участие в заседании президиума Госсовета на тему улучшения жилищных условий россиян, которое пройдет с 10 по 12 февраля. Распоряжение Путина о проведении заседания президиума Госсовета в Казани опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.