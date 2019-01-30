Минниханов поручил и дальше работать с людьми по МСЗ: надо терпеливо объяснять

Президент РТ Рустам Минниханов поручил и дальше объяснять людям необходимость строительства мусоросжигательного завода, сообщил он сегодня на итоговом совещании Министерства экологии РТ.

- Много разговоров по поводу завода по утилизации мусора. Это — мировая практика. Я посещал такой завод в Токио, который располагается в периметре города. Никакого негативного воздействия нет. Города-миллионники без центров утилизации не могут развиваться дальше. Нам надо терпеливо объяснять людям, что негативных последствий не будет. Нужен открытый диалог в данном вопросе, - заявил президент РТ.

По его словам, строящийся около Казани мусоросжигательный завод пройдет международную экспертизу, при этом задача - минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина назвала достаточной санитарную зону для рассеивания вредных веществ у мусоросжигательного завода около поселка Осиново.

Мусоросжигательный завод начнут строить, предварительно, летом следующего года. Сейчас проектная документация завода направлена на Государственную экологическую экспертизу, ранее были получены два заключения общественных экологических экспертиз.

Отсортированные отходы на завод будут поступать из Казани, левобережной части Зеленодольского района и Зеленодольска. Стоимость проекта составляет 28 млрд рублей, его окупаемость - 13–15 лет.