В Татарстане полицейские вытащили вылетевший в кювет Ford

В Пестречинском районе Татарстана сотрудники ГИБДД Ильмир Сабиров и Ильнур Садыков вытащили выехавший в кювет Ford, сообщили в МВД по РТ.

Полицейские увидели Ford, возле которого находился водитель, он рассказал полицейским, что автомобиль неожиданно занесло, и он съехал в кювет. Иномарка увязла в снегу и все попытки самостоятельно выбраться оказались неудачными.

Сотрудники полиции сначала откопали машину, а после, остановив проезжающий мимо грузовик, отбуксировали автомобиль на проезжую часть. Водитель Ford поехал дальше.