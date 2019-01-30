Бизнесмен из Нижнекамска о «ковре» из купюр в 5 тысяч рублей: деньги настоящие

Бизнесмен из Нижнекамска Рамис Зиганшин заявил, что деньги в ковре из купюр в 5 тысяч рублей настоящие, видео не является постановкой, передает "Бизнес Online".

По словам бизнесмена, он покупает новое помещение и рассчитывал на сделку, но ее перенесли, в результате у него оказалось большое количество наличности. Всего на полу было около 5,4 млн рублей.

- Дети всегда у нас что-то придумывают и снимают. Они часто так балуются. Я не злился, как раз жену с работы забирал, просто быстро поехал домой, потому что дома еще собака есть — она могла что-то с деньгами сделать, - сообщил бизнесмен.

Отмечается, что мужчина занимается сдачей в аренду коммерческих помещений, у него есть салон красоты, салон лазерной эпиляции, массажный салон.