Под Казанью сгорели девять построек, погиб мужчина

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Октябрьский накануне на пожаре в дачном кооперативе ветеранов войны и труда погиб 81-летний пенсионер, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался в 20:41, из-за нерасчищенных дорог пожарные долго не могли проехать непосредственно к месту. К моменту их прибытия горели строения на пяти садовых участках, там не было противопожарного водоснабжения, а проехать к Волге было невозможно.

Спасатели для доступа к воду пробили прорубь в Волге, после чего в 23:40 пожар был потушен. В результате сгорели шесть садовых домиков, две бани и один сарай, в одном из домов был найден погибший мужчина, причина пожара - неосторожное обращение с огнем по вине погибшего.