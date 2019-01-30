На озере Верхний Кабан начали бурить лунки для задыхающихся рыб

В Казани на озере Верхний Кабан пробурили около 100 лунок, чтобы спасти рыб, которые могли задохнуться из-за отсутствия кислорода, сообщили в Министерстве экологии РТ.

В ведомстве сообщили, что толщина льда на озере составляет сейчас около 50-60 см, из-за чего кислород не может попасть в воду. При этом после продолжительных морозов и снегопадов наступает потепление, именно тогда уровень кислорода в воде падает до критического минимума из-за отсутствия открытой воды, и рыба начинает гибнуть.

Подобные акции проводятся ежегодно.