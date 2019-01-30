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В одной из башен Раифского монастыря летом откроют исторический музей

Cегодня, 12:45 71 3 Автор: prokazan.ru
Также здесь появятся смотровые площадки

В Раифском Богородицком мужском монастыре планируют открыть музей истории. Его разместят в одной из сохранившихся башен - той, что возле озера.

Музей расположится на трех этажах. Его экспозиция расскажет о дореволюционном, советском и постсоветском периодах в истории обители. Особое внимание будет уделено наместнику архимандриту Всеволоду, благодаря которому возродился монастырь.

- На первом этаже разместится смотровой зал с потолком в виде купола, на котором будут демонстрироваться 10-минутный фильм о монастыре, - рассказал ProKazan.ru нынешний наместник Раифской обители игумен Гавриил.

Кстати, у музея появится еще одна "фишка". В башне, построенной в 1690 году, появятся две смотровые площадки, на которые можно будет выйти и посмотреть сверху на озеро и окрестности монастыря.

Экспозиция музея истории Раифского монастыря будет состоять из старинной церковной утвари, церковных облачений, рукописных книг XVII века, дореволюционных документов и фотографий. Кроме того, посетители музея смогут увидеть панагию XVII века из ризницы казанских архиепископов и митрополитов.

- Будет более 100 экспонатов, - добавил игумен Гавриил.

Для справки:

Раифский Богородицкий монастырь — крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви. 

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комментарии

Глеб Щеглов
0
01 февраля 2019
13:52
Там башни площадью 2×2 м,класный музей получится.
Ляпсус Трубецкой
0
01 февраля 2019
13:53
Был наместником Гаврила
Гаврила богом торговал
Горожанин
0
01 февраля 2019
14:24
Хорошее дело, в Раифу много местных ездят,не только туристы.

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