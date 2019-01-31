Казань сегодня: массовое минирование и стоимость «умной» остановки

МИННИХАНОВУ ДОЛОЖИЛИ О МАССОВОМ «МИНИРОВАНИИ» ШКОЛ В КАЗАНИ
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову оперативно докладывают о ситуации с эвакуацией школ Казани из-за анонимных сообщений о минировании, сообщила сегодня официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.
- К сожалению, до нас докатилась волна, которая проходит в эти дни в других регионах. Мы о ситуации знаем, президенту Татарстана о ней оперативно докладывается,- цитирует РИА Новости слова Галимовой.
По ее словам, работают все оперативные службы.
СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРВАЯ В КАЗАНИ «УМНАЯ» ОСТАНОВКА? КАК «ОДНУШКА» В КИРОВСКОМ
Первая в Казани "умная" остановка стоит 1,8 млн рублей, об этом стало известно в ходе посещения остановки мэром города Ильсуром Метшиным, сообщается на официальном портале мэрии города.
Метшин накануне побывал на остановке "Разъезд Восстания", внутри остановки есть системы отопления и кондиционирования, видеонаблюдение, кнопка вызова экстренных служб, Wi-Fi, устройство для зарядки телефона, вендинговый аппарат, видеотабло и антивандальные окна.
В КАЗАНИ ОСУДИЛИ БЫВШЕГО СПЕЦНАЗОВЦА, ИЗБИВШЕГО ПОДРОСТКА-АУТИСТА У МЕТРО
В Казани осудили 43-летнему экс-сотрудника спецназа Рустема Газизуллина, которого признали виновным в избиении 17-летнего подростка-аутиста у станции метро "Яшьлек", об этом стало известно сегодня на заседании.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, и приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения.
В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ РТ ОПРОВЕРГЛИ ДАННЫЕ ОБ ОТТЕПЕЛИ В КАЗАНИ
В Татарстане не стоит ждать оттепели, которую накануне спрогнозировал профессор КФУ Юрий Переведенцев, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
- В очередной раз вынуждены констатировать факт недостоверной информации (на этот раз по терминологии) от профессора КФУ Ю. П. Переведенцева, - говорится в сообщении ведомства.
В Гидрометцентре уточнили, что оттепелью официально называется повышение температуры воздуха до 0°С и выше внутри устойчивого холодного периода на фоне отрицательных температур воздуха.
«ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СЕМЬИ»: В КАЗАНИ НАШЛИ САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ КВАРТИРУ РОССИИ
В Казани нашли самую маленькую квартиру в России, ее площадь составляет 12 "квадратов". Об этом говорится в исследовании портала "Мир квартир".
Квартира стоимостью 1,35 млн рублей отремонтирована и оборудована мебелью.
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