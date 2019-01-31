В Казани появились дети с именами Аполлинария, Эсма и Даян

В Казани на прошлой неделе родители назвали своих детей Гелла, Севилия, Аполлинария, Эсма, Илария, Эрика, Даян, Каюм, Агата, Есения, Аполлинария, Эсма и Даян, такой список самых редких имен предоставили в мэрии города.

Самыми популярными детскими именами стали Амир, Амина, Тимур, Карим, Асель, Милана, Ясмина, Анастасия, Аяз и Арслан.

Всего в городе с с 21 по 27 января родились 230 мальчиков и 202 девочки. Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 20 лет.