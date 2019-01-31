Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:34, 31.01.2019
В Гидрометцентре РТ опровергли данные об оттепели в Казани
19:40, 31.01.2019
Казань сегодня: массовое минирование и стоимость «умной» остановки
17:47, 31.01.2019
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках
17:23, 31.01.2019
В Казани появились дети с именами Аполлинария, Эсма и Даян
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
16:54, 31.01.2019
В Татарстане будут судить хирурга, которого обвинили в смерти пациента от раны
16:18, 31.01.2019
В Чистополе рабочего завалило стеной заброшенной котельной
16:06, 31.01.2019
Дочь активистки, обыски по делу которой проходили и в Казани, умерла в больнице
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
16:02, 31.01.2019
В России с февраля увеличат пособие на погребение пенсионера
15:14, 31.01.2019
В Челнах мужчина флиртовал с продавцом. Его задержали
14:38, 31.01.2019
«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
11:59, 28.01.2019
Неудобные вопросы к компании «Универсальные Направления Казань»
14:32, 31.01.2019
Сколько стоит первая в Казани «умная» остановка? Как «однушка» в Кировском
14:25, 31.01.2019
У россиян появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг
13:48, 31.01.2019
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
11:52, 28.01.2019
«Я начинал простым IT-шником»: история успеха казанского предпринимателя
13:35, 31.01.2019
В Набережных Челнах в новых домах появятся экопарковки
13:21, 31.01.2019
В Казани осудили бывшего спецназовца, избившего подростка-аутиста у метро
12:49, 31.01.2019
В Советском районе Казани 5 новых улиц назвали именами ученых и героев войны
11:58, 31.01.2019
«Отличный вариант для семьи»: В Казани нашли самую маленькую квартиру России
11:24, 31.01.2019
В Казани эвакуировали еще несколько школ
11:02, 31.01.2019
Стало известно, какие казанские роддома закроются на дезинфекцию
10:49, 31.01.2019
«Это остров пыток»: экс-участница «Дом-2» из Челнов раскрыла тайны телепроекта
10:43, 31.01.2019
В Казани на территории мечети рухнул крупнейший в РТ шатер на тысячу мест
10:19, 31.01.2019
В Челнах «Камаз» насмерть задавил женщину, которая подскользнулась на дороге
10:13, 31.01.2019
В Казани эвакуировали школу
09:39, 31.01.2019
В минздраве объяснили срыв врача после скандала с пациентом в Челнах
09:33, 31.01.2019
В Госдуме хотят запретить курение за рулем
09:06, 31.01.2019
В Казани дайверы провели рекордные 10 часов подо льдом
17:22, 30.01.2019
В Казани появилась первая «умная» остановка
16:56, 30.01.2019
В Казани суд оправдал заместителя главного судебного пристава Татарстана
15:44, 30.01.2019
Цирковое шоу «Баронеты» в Казани: цыганская свадьба, хищники и конь со скакалкой
15:08, 30.01.2019
В КФУ сообщили об оттепели в Казани
14:40, 30.01.2019
В Челнах пациентка на приеме довела врача до слез
14:24, 30.01.2019
Минниханова попросили поднять зарплату сотрудникам молодежной политики
14:03, 30.01.2019
В колониях Татарстана объявили карантин
13:30, 30.01.2019
В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
12:40, 30.01.2019
Полиция поймала мужчину, нападавшего на женщин в Дербышках
11:47, 30.01.2019
В Татарстане собираются построить психоневрологический интернат
11:39, 30.01.2019
Малышка, Ржавый, и кот Тим: победители конкурса домашних питомцев Prokazan.ru
11:11, 30.01.2019
В центре Казани автобус врезался в столб
10:47, 30.01.2019
В Совете Федерации прямо во время заседания задержали одного из сенаторов
10:40, 30.01.2019
В Казани вновь пройдут авиагонки над Казанкой
10:13, 30.01.2019
В Челнах из-за парней, нажавших на сигнал о пожаре, из ТЦ вывели 500 человек
09:56, 30.01.2019
В Казани перекроют часть улицы Карла Маркса из-за пожарных учений в отеле
09:39, 30.01.2019
«Кто хочет мяса?»: в Подмосковье первоклассника избили с разрешения учительницы
09:30, 30.01.2019
Под Казанью женщина с ребенком чуть не погибли, попытавшись согреться от духовки
09:01, 30.01.2019
Казань подала заявку на Европейские игры 2023 года
19:41, 29.01.2019
Казань сегодня: ежегодное повышение стоимости проезда и наиболее частый рак
17:56, 29.01.2019
В Челнах воспитательница детсада забыла 6-летнего мальчика на морозе
17:38, 29.01.2019
Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта
17:17, 29.01.2019
В Казани собираются ежегодно поднимать стоимость проезда
16:39, 29.01.2019
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы «АнимациЯ»
16:20, 29.01.2019
В Казани осудили мужчину, который надругался над девочкой в лифте
15:34, 29.01.2019
Стало известно, каким видом рака чаще всего болеют в Татарстане
14:57, 29.01.2019
Полиция задержала бывшего гендиректора «Заинского сахара»
14:49, 29.01.2019
В Набережных Челнах автобус и «ВАЗ» сбили двух пешеходов
14:24, 29.01.2019
В Осиново на футбольном поле состоится митинг против строительства МСЗ
13:59, 29.01.2019
В Челнах из горящей квартиры спасли мужчину с ножевым ранением
13:57, 29.01.2019
Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
13:45, 29.01.2019
В Роспотребнадзоре по РТ предложили увеличить перемены в школах
13:32, 29.01.2019
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра для автомобилей
13:13, 29.01.2019
В центре Казани на матрасе у теплотрассы сгорели двое мужчин
12:34, 29.01.2019
Замглавы Росгеологии рассказал о сексе с подчиненными. Его уволили
12:05, 29.01.2019
Пожар в отделении почты в Казани: прибыли спасатели
12:01, 29.01.2019
IT-консалтинг
11:59, 29.01.2019
В Набережных Челнах из офиса депутата изъяли бухгалтерские документы
11:40, 29.01.2019
На улице Мавлютова водитель троллейбуса сбил пенсионерку
11:10, 29.01.2019
В исполкоме Казани призвали лучше чистить от снега платные парковки
11:03, 29.01.2019
В Челнах нетрезвая школьница ударила себя ножом в шею
10:48, 29.01.2019
Татарстану выделили на 30% больше федеральных средств в 2018 году
10:41, 29.01.2019
Подогрев пола: преимущества
10:32, 29.01.2019
Уроженка Челнов победила на престижном оперном конкурсе в Барселоне
10:01, 29.01.2019
Жителям России могут выписать штрафы за не установленные в срок счетчики газа
09:59, 29.01.2019
В Казань прилетит министр обороны России
09:21, 29.01.2019
Нижнекамка продала 3-комнатную квартиру, чтобы устроить приют для животных
17:34, 28.01.2019
Премьер-министр РФ нашел способ снизить ставки по ипотеке
16:48, 28.01.2019
В Нижнекамске во время уборки снега погиб известный спортсмен
14:12, 28.01.2019
Прокуратура потребовала наказать завучей, не пустивших школьника в столовую

В Казани появились дети с именами Аполлинария, Эсма и Даян

Bчера, 17:23 412 13 Автор: prokazan.ru

В Казани на прошлой неделе родители назвали своих детей Гелла, Севилия, Аполлинария, Эсма, Илария, Эрика, Даян, Каюм, Агата, Есения, Аполлинария, Эсма и Даян, такой список самых редких имен предоставили в мэрии города.

Самыми популярными детскими именами стали Амир, Амина, Тимур, Карим, Асель, Милана, Ясмина, Анастасия, Аяз и Арслан.

Всего в городе с с 21 по 27 января родились 230 мальчиков и 202 девочки. Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 20 лет. 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани эвакуировали еще несколько школ
В Нижнекамске в подъезде жилого дома нашли тело 11-летнего мальчика
В Роспотребнадзоре по РТ предложили увеличить перемены в школах
В Набережных Челнах в школе мальчику травмировали глаз
В Казани родители назвали детей Божена и Алтаир
В Казани у водителя в машине начала рожать женщина
В Татарстане эвакуировали детский сад
Под Казанью девочку исключили из детского сада из-за сахарного диабета
Смертельно больной матери из Казани помогли с сыном, с ЖКХ и обучением
СК проверит инцидент в Челнах, где у ребенка после пробы Манту опухла рука
В Казани детей назвали Прокопий и Альвина
Школьникам запретят приносить еду из дома?
В Госдуме отреагировали на запрет сотовых в школах Челнов
Минниханов поручил помочь смертельно больной матери, ищущей семью для сына
В Татарстане второй год подряд снижается рождаемость
Татарстанцам будут платить за первенца на 406 рублей больше каждый месяц
В Татарстане мальчик проломил себе голову, катаясь с горки
В Казани наказали руководство школы, где дети учились на коленях
В Татарстане близнецы добились призыва в армию вне очереди
В казанской школе матери инвалида выдали пшено с камнями и гнилые овощи
В Казани детей назвали Эрия и Эмилиана
В Казани прокуратура проверит школу, где дети учатся на коленях
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
31 января 2019
17:42
Инфузория, очень красивое имя.
ашотик
0
31 января 2019
17:47
аполлитра
В ответ на комментарий пользователя
Инфузория, очень красивое имя.
Развернуть
Горожанин
1
31 января 2019
17:59
Почему,Даздраперма,Ленар,Дамир были?
А Едром,Едрошей никого не называют?
Горожанин
0
31 января 2019
18:09
Сектанты ,что ли нарожали?
Горожанин
0
31 января 2019
18:34
Понос,красивое имя?
Горожанин
0
31 января 2019
18:40
Эсма и Эсма это разные имена?
Норсултан Базарбаев
0
31 января 2019
18:40
Как только не называют детей.Раньше так называли кошек,собак.
Горожанин
0
31 января 2019
18:41
Ишшо Тасма можно - поцреотично
Горожанин
0
31 января 2019
19:22
Это кошки окотились и дали им клички, а когда люди рожать будут и давать им имена?
Горожани
0
31 января 2019
19:39
Аполинарий Герасимов, был такой кинорежистер.
Ага
0
31 января 2019
20:11
Надеюсь Даян хорошо давать будет через 16 лет
Горожанин
0
31 января 2019
20:21
Аполлинария, Эсма и Даян почему 2 раза повторили написали ?
Горожанин
0
31 января 2019
23:59
Это для тех, кто с первого раза не сможет правильно прочитать сии клички
В ответ на комментарий пользователя
Аполлинария, Эсма и Даян почему 2 раза повторили написали ?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Расследования ProKazan
2065 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

2436 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

Полезно знать
Народное мнение: что думают казанцы о выпуске яиц фабрикой «Yaratelle» по 6 шт.

Речь идет о яйцах премиум-класса «Grand Ferme»

28.01.2019

00:00

5 типичных ошибок в обучении детей плаванию: советы казанского тренера

Как научить ребенка правильно плавать

25.01.2019

11:18

Новости Челнов
В Челнах «легковушка» сбила детей на санках

31.01.2019

17:47

0

В Челнах мужчина флиртовал с продавцом. Его задержали

31.01.2019

15:14

16

Интервью

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти
Блоги

Ольга Плешкова

«Таким волосы сжигали». Блог о том, как общество возвращается в средние века

Нияз Гатауллин

Блоги ProKazan.ru: почему не стоит бояться фотографировать в общественных местах
Топы и Рейтинги
2705 24
Коллегия Минздрава: вдвое больше жалоб, дефицит врачей и новая программа ремонта

Главные итоги работы и планы на 2019

822 22
В Казани туристам предложат туры по барам и необычный кофе с травкой

ProKazan о том, чем удивят гостей Татарстана в 2019 году

Расследования ProKazan
767 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

1339 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Блоги

Нияз Гатауллин

Увидеть Город Солнца и древние курганы: куда поехать на выходные из Казани

Нияз Гатауллин

Два месяца в палатке и вегетарианская диета: как журналист ProKazan.ru волонтерил в Крыму
Топы и Рейтинги
2072 12
Дезинфицировать смартфон и стирать на 30°: какие привычки завести с нового года

8 простых правил, которые сделают вашу жизнь чуть лучше

1051 27
Теперь нельзя отстреливать собак? 8 вопросов к закону, защищающего животных

Как, с учетом поправок в законе, содержать животных

Расследования ProKazan
4718 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

3611 43
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК

История борьбы казанца со своей управляющей компанией

Интервью

Нияз Гатауллин

«Я планировал жить 300 лет, но передумал»: как питание фруктами изменило жизнь казанца

Нияз Гатауллин

Почему казанцы уезжают в Москву и Питер: 5 причин сменить город
Блоги

Женя Потехина

Обязательно к прочтению. Обращение к комментаторам портала ProKazan.ru

Женя Потехина

Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты