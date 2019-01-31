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В Татарстане будут судить хирурга, которого обвинили в смерти пациента от раны

Bчера, 16:54 279 8 Автор: prokazan.ru

СВ Агрызе будут судить хирурга местной ЦРБ 47-летнего Алексея Шадрина, которого обвиняют в смерти 35-летнего пациента, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ночь на 15 мая прошлого года в больницу доставили мужчину с резаной раной бедра.

- Шадрин осмотрел пациента, поставил предварительный диагноз, под местной анестезией провел первичную хирургическую обработку раны и наложил швы. При этом, хирург действуя небрежно, не в полном объеме провел диагностические мероприятия и не устранил источник кровотечения,  - сообщили в СК.

Мужчина скончался спустя 6 часов от раны бедра, осложнившейся массовой кровопотерей на фоне повреждения вены.

Было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", была проведена экспертиза, из которой следовало, что между нарушениями при оказании медпомощи и смертью пациента имеется связь.

Дело направлено в суд, сам врач своей вины не признал.

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комментарии

Горожанин
4
31 января 2019
17:01
вот такие горе врачи
Горожанин
0
31 января 2019
17:27
Резаная рана бедра откуда? Хотел посмотреть что внутри?
Горожанин
2
31 января 2019
17:46
вы видели как учатся студенты медколледжей и медвузов?
тогда чего удивляетесь?
какаяразница
0
31 января 2019
18:24
Мутная непонятная история. Главный вопрос-длительность кровотечения до поступления в стационар и анализы крови, исходное состояние здоровья пациента также имеет значение. Догоспитальный этап-скорая наложила жгут, давящую повязку, противошоковые мероприятия на догоспитальном этапе, и при каком АД врач начал ревизию раны, была ли повреждена только бедренная вена?
Рановато тут некоторые "горожане" делают выводы. Кто хоть раз вытягивал с того света и несмог, тот меня поймет.
Ксатит, в школах в рамках ОБЖ учат правильно накладывать жгут, в том числе подручными средствами. А кому-то это стоило жизни.
Горожанин
1
31 января 2019
18:31
Нужно было сшить сосуды
Норсултан Базарбаев
1
31 января 2019
18:42
Понакупали себе дипломы врачи недоучки,а народ померает от них.
Горожанин
1
31 января 2019
20:38
А может это насильник, и его порезали при неудачном покушении? И мир избавился от него не на пару только лет.
Горожанин
0
31 января 2019
23:47
Какие плохие врачи не только в Казани. У каждого своё кладбище,иногда несколько.

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