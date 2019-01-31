В Татарстане будут судить хирурга, которого обвинили в смерти пациента от раны

СВ Агрызе будут судить хирурга местной ЦРБ 47-летнего Алексея Шадрина, которого обвиняют в смерти 35-летнего пациента, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ночь на 15 мая прошлого года в больницу доставили мужчину с резаной раной бедра.

- Шадрин осмотрел пациента, поставил предварительный диагноз, под местной анестезией провел первичную хирургическую обработку раны и наложил швы. При этом, хирург действуя небрежно, не в полном объеме провел диагностические мероприятия и не устранил источник кровотечения, - сообщили в СК.

Мужчина скончался спустя 6 часов от раны бедра, осложнившейся массовой кровопотерей на фоне повреждения вены.

Было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", была проведена экспертиза, из которой следовало, что между нарушениями при оказании медпомощи и смертью пациента имеется связь.

Дело направлено в суд, сам врач своей вины не признал.