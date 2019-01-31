Дочь активистки, обыски по делу которой проходили и в Казани, умерла в больнице

Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова умерла в реанимации, сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, 10 дней назад полиция пришла с обысками к активистам "Открытой России", в Казани полицейские пришли к члену федерального совета "Открытой России" Эльзе Нисанбековой, обыск проводили по уголовному делу, которое завели на члена федерального совета организации Анастасию Шевченко.

17-летняя дочь активистки, проживающая в интернате для детей с особенностями развития, была госпитализирована еще несколько дней назад с обструктивным бронхитом. Из-за проблем с легкими состояние ее здоровья день за днем стремительно ухудшалось.

Условия домашнего ареста матери изначально не предполагали право посещать больную старшую дочь, у которой с детства была первая группа инвалидности. Но накануне следователь разрешил посетить ребенка и оставаться с ней до сегодняшнего вечера. Девушка скончалась.

О том, будет ли предоставлена возможность Анастасии Шевченко заниматься организацией похорон своей дочери, пока неизвестно. Максимальное наказание по статье работе нежелательной в России организации — лишение свободы на шесть лет.