Дочь активистки, обыски по делу которой проходили и в Казани, умерла в больнице

Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова умерла в реанимации, сообщает "Эхо Москвы".
Напомним, 10 дней назад полиция пришла с обысками к активистам "Открытой России", в Казани полицейские пришли к члену федерального совета "Открытой России" Эльзе Нисанбековой, обыск проводили по уголовному делу, которое завели на члена федерального совета организации Анастасию Шевченко.
17-летняя дочь активистки, проживающая в интернате для детей с особенностями развития, была госпитализирована еще несколько дней назад с обструктивным бронхитом. Из-за проблем с легкими состояние ее здоровья день за днем стремительно ухудшалось.
Условия домашнего ареста матери изначально не предполагали право посещать больную старшую дочь, у которой с детства была первая группа инвалидности. Но накануне следователь разрешил посетить ребенка и оставаться с ней до сегодняшнего вечера. Девушка скончалась.
О том, будет ли предоставлена возможность Анастасии Шевченко заниматься организацией похорон своей дочери, пока неизвестно. Максимальное наказание по статье работе нежелательной в России организации — лишение свободы на шесть лет.
комментарии
это что за статья? какие это нежелательные организации?
нежелательных организаций - до ххх
жилинспекция, роспотребнадзор, местные думки и большая госдура, суды, полиция. Всякие комитеты, департаменты неведомой х...ни (кормушки для всяких дочек песковых, носковых, вроттенбергов).
Это все толком реально не работает, но создает видимость мнимой деятельности и, похоже создает у руководства страны ложную картину жизни в России.
Даже в аппарате ВВП завелись вредители - сколько писано обращений - одни отписки. За полицаев, вот конкретный пример - я уже писал - в центре Казани перед Кольцом цыганята 4-6 лет клянчат милостыню, хватают прохожих, может и карманы у кого почистили. Рядом 50м отдел полиции - я подошел, обратил их внимание - они ржут, говорят все норм. То же и по остальному готов лично Путину изложить.