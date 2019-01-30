В Советском районе Казани 5 новых улиц назвали именами ученых и героев войны

В Советском районе Казани на территории Университетского городка КФУ новые улицы получат имена Шершеневича, Дмитриева, Зевахина, Мурзина и Усманова, об этом говорится в Сборнике документов и правовых актов.

Имя юриста, цивилиста, профессора Казанского и Московского университетов Габриэля Шершеневича будет носить улица №1. Имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Казани Максима Дмитриева — улица №2. В честь еще одного участника Великой Отечественной, Героя Советского Союза, похороненного в Казани, Михаила Зевахина назовут улицу №3.

Четвертой улице дадут имя легендарного разведчика, участника Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, а пятой — имя советского и российского историка, археографа, доктора исторических наук, члена Академии наук РТ, профессора КГУ, заслуженного деятеля наук ТАССР Миркасыма Усманова.